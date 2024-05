Un panadero de Málaga recibe la nómina y este es el motivo por el que acaba denunciando a la empresa: "Impune"

El sindicato CGT ha denunciado un presunto caso de homofobia en una empresa de Málaga, que ha ingresado el sueldo a un empleado con el concepto "nómina abril maricón".

Según explica el sindicato, la compañía, del sector de la panadería, realizó una transferencia bancaria del pago de la nómina y en la identificación de la operación se podía leer esa alusión a la condición sexual del trabajador.

Esta fue la nómina que recibió el trabajador









"Creíamos que ya se había visto todo, estábamos equivocadas y en pleno siglo XXI podemos observar conductas que merecen todo nuestro rechazo y denuncia", señala CGT, que denuncia además el abono tardío de la paga, que el empleado tendría que haber recibido como muy tarde en los cinco primeros días de mayo.

AFECTADO

El panadero afectado se ha puesto en contacto con la asesoría jurídica de CGT para explicar "la vergonzante situación y la humillación que le producen las actuaciones de sus empleadores". Asegura que ha sido insidiado por la empresa desde que conoció su condición sexual y que le han modificado turnos y horarios, haciéndole la vida imposible, hasta el punto de haberse cogido una baja médica por la ansiedad que le provoca esa situación.

El afectado explica que su turno habitual de acceso a la jornada de trabajo daba comienzo a las 22.00 horas y que se adelantó a las 20.00 horas al enterarse de su orientación sexual. Ante esta situación de agravio e indefensión acabó denunciándolo a Inspección de Trabajo, pero que no pudo demostrar nada al no tener la empresa ningún método de control de entrada ni de salida. Por otro lado, también denuncia que no le pagan horas extras ni festivos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





CGT advierte que esta actuación empresarial homófoba "no va a quedar impune" y que ya ha puesto en marcha las actuaciones judiciales correspondientes por violación de derechos fundamentales. El sindicato prepara asimismo concentraciones a las puertas del establecimiento en protesta por la situación del trabajador, aunque se está a la espera de recibir la autorización de la subdelegación de gobierno para iniciar estas jornadas de protesta.