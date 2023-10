Otoño crítico en Málaga: agua embalsada para sólo cinco meses y continuidad en las restricciones

Estamos viviendo las primeras horas del nuevo año hidrológico (que se inicia cada mes de octubre). En Málaga, arranca los pantanos de la provincia al 21 por ciento de su capacidad. Tienen una quinta parte del agua que pueden acumular, un total de 129 hectómetros cúbicos almacenados. Esa es la media, el 21 por ciento. Hay embalses que están mejor y otros que están mucho peor.

El que está en mejor situación es el de La Concepción, en Marbella, que es un embalse pequeño que está al 35 por ciento de su capacidad. La peor imagen la encontramos en el corazón de la Axarquía, en el pantano de La Viñuela (que es el más grande de la provincia y el que abastece a esta comarca, que es la más afectada por la sequía). Pues bien, La Viñuela está hoy al 8 por ciento: tiene capacidad para 164 hectómetros cúbicos y actualmente acumula solo trece hectómetros cúbicos de agua. Para que te hagas una idea de lo poco que es, en el último año hidrológico sus reservas han bajado 17 hectómetros: en doce meses ha perdido más agua de la que tiene ahora.

AGUA PARA CINCO O SEIS MESES

A día de hoy, Málaga tiene agua embalsada para un periodo de sólo cinco o seis meses y los municipios que actualmente mantienen restricciones tendrán que seguir con ellas. Lo confirma en COPE Málaga el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Málaga, Fernando Fernández: “Habrá que continuar con las medidas de ahorro”.

Según palabras del delegado, las previsiones de lluvia a corto plazo son muy malas y este viernes se volverá a reunir la comisión de seguimiento de la sequía para poner sobre la mesa nuevas propuestas.

Las nuevas medidas se sumarán a las que ya están en marcha como los trasvases de agua desde Málaga capital y los pozos del Río Chíllar, que suponen ya el 80 por ciento del agua que llega a la Axarquía: “Hoy día habría recortes de agua muy superiores a los que, de manera puntual están llevando a cabo algunos ayuntamientos”.

DESALADORA

Ahora está en el horizonte la desaladora de la Axarquía; una planta que financiará el Gobierno central con fondos europeos en terrenos cedidos por la Junta de Andalucía. Ambas administraciones ya están en sintonía para el desarrollo de un proyecto que, como muy pronto, podría estar finalizado en 2026: “Este tipo de infraestructuras necesitan de autorizaciones ambientales y requerimientos administrativos que conllevan que sean proyectos lentos”.

Después de cerrar el tercer año hidrológico más seco desde 1960, comienza uno nuevo marcado por la continuidad de las restricciones y, por ahora, pocas previsiones de lluvias.

AGRICULTURA AL LÍMITE

El sector de la agricultura está atravesando una grave situación debido a la falta de lluvias. Salvador tiene 57 años y actualmente preside la Cooperativa de Castañas de Genalguacil. Unas instalaciones que, en una década, han pasado de recibir medio millón de kilos de este producto a tener que cerrar sus puertas porque, literalmente, no hay castañas. Las altas temperaturas y la falta de agua para un cultivo que necesita mil litros de agua al año, están detrás de esta situación que no es nueva en el Valle del Genal.

"El 25 por ciento de los castaños están muertos"

Pese a que la castaña no es el principal motor económico de la comarca, sí genera mucha riqueza por todo lo que rodea a su cultura: “Es un gran atractivo para el turismo de la zona y son muchos los comercios que dependen de este producto. El cultivo de la castaña también sirve para que muchos vecinos sigan arraigados al municipio. Si no vienen estos vecinos y el turismo tampoco, ya me dirás el futuro que le espera a la localidad”.









Este vecino de Genalguacil asegura que 25 por ciento de los castaños están prácticamente muertos, y lanza un mensaje a las administraciones para que tomen medidas que ayuden a salvar este cultivo: “Que estudien fórmulas o qué medios se pueden aplicar al castañar para poder salvar el cultivo”.

Debido a la sequía, los paisajes del Valle del Genal no serán los mismos este año y las puertas de la Cooperativa de Castañas de Genalguacil, permenecerán cerradas.