Lo que nunca debes hacer al reparar un décimo de lotería de Navidad deteriorado: "No lo intentes"

Lo que nunca debes hacer si intentas reparar un décimo de lotería de Navidad deteriorado: "No lo intentéis"

Llega el sorteo más esperado del año, el de la lotería de Navidad. Compras tu décimo con la ilusión que coger un 'pellizquito'. Si tienes suerte y te toca algún premio, debes saber que si es inferior a 40.000 euros, no se te descontarán impuestos. A partir de esa cantidad tributa un 20 por ciento toda la cuantía que supere esos 40.000 euros.

Si te toca El Gordo, que tiene un premio de 400.000 euros al décimo, la cantidad que se ingresaría en tu banco una vez quitados los impuestos es de 328.000 euros. Pero, para cobrarlo, debes presentar tu décimo en óptimas condiciones, ya que es el único documento válido.

DÉCIMO DETERIORADO

Pero, ¿Qué pasa si está deteriorado? Por ejemplo, si lo has guardado en el bolsillo del pantalón y lo has metido en la lavadora: “Lo primero es no manipular ese décimo. Hay que meterlo en una bolsita transparente, sellarla y llevarla a algún punto de venta de loterías. Ese décimo viaja hasta Madrid junto con una reclamación que hay que rellenar en el punto de venta”.

El delegado en Málaga de Loterías y Apuestas del Estado, Miguel Ángel Conejo, cuenta en COPE que, en la central, analizarán el décimo y, si está muy deteriorado, pasará a manos de otros expertos: “Se envía a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre donde tienen un laboratorio dedicado a la reconstrucción de décimos y resguardos en muy malas condiciones”.

Conejo hace una importante recomendación si hemos tenido la mala suerte de que se nos deteriore un décimo con algún tipo de premio: “No lo intentéis manipular porque, lo primero que se suele hacer es abrir ese décimo y ponerle Fixo. Esto impide que hagan el trabajo en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre”.

Si se comprueba la validez del décimo, se pagará en un plazo de tres meses.