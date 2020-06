Multan en Málaga a 332 personas en un solo día por hacer deporte en un horario no permitido

La Policía Local de Málaga ha aumentado las denuncias por la práctica deportiva en horarios no permitidos, de hecho, solo este miércoles se sancionó a 332 personas por este motivo. En la fase 2 las franjas horarias para hacer deporte desaparecen pero con una limitación, respetar el horario establecido para el paseo de personas mayores de 70 años: de 10.00 a 12.00 y de 19.00 a 20.00 horas.

��Actuaciones de la #PolicíaLocal: ayer se practicaron 334 intervenciones en terrazas. Se recuerda que hay que respetar el horario de los mayores de 10 a 12 y 19 a 20 horas, por lo que no está permitida la práctica deportiva en esa franja https://t.co/HDTGpVi5x3#MálagaFase2 — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) June 4, 2020

En esas tres horas diarias, por tanto, no está permitida la práctica deportiva, han precisado desde el Ayuntamiento de Málaga. Además, han añadido que desde las 07.00 horas del miércoles a la misma de este jueves se ha denunciado a 111 personas por incumplir otras medidas preventivas.

SALIDA DE MENORES

Un total de 15 han sido por no mantener el distanciamiento social de al menos dos metros; 25 por no usar mascarillas y el resto, 71, son por incumplimientos de las medidas decretadas, han agregado. Además, respecto a las salidas con menores de 14 años, no se ha denunciado en las últimas horas a nadie, siendo el total de sancionados hasta el momento de 59 y 15 detenciones.

Durante el miércoles, además, los agentes realizaron un total de 334 nuevas intervenciones en terrazas, con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad decretadas por el Gobierno central para esta segunda fase, por lo hasta ahora se contabilizan un total de 5.975 intervenciones. Fruto de ellas se ha sancionado a siete locales por incumplimiento de las medidas, por lo que el número total de denuncias asciende a 81.

VEHÍCULOS

Por su parte, se mantiene en 1.886 los vehículos que han sido interceptados por policías locales tras comprobar que estaban circulando de forma indebida, ya que dicha conducción no estaba motivada por ninguna de las excepciones que así lo facultan, ya que durante el miércoles no se ha interceptado ningún vehículo.

Además, fruto de las actuaciones policiales, hasta las siete del día de este jueves, han sido identificadas un total de 69.843 personas, sumando las 480 identificaciones del miércoles.