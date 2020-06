Médicos del Costa del Sol de Marbella denuncian la mala calidad de las batas quirúrgicas

Profesionales sanitarios del Hospital Costa del Sol de Marbella denuncian la mala calidad de las batas quirúrgicas que se les están suministrando para realizar las intervenciones quirúrgicas. Aseguran que este material llegado desde Turquía no cumple con los criterios básicos de seguridad exigidos.

MATERIAL DEFECTUOSO

Este material sanitario ha sido elaborado en Turquía y no soporta notoriamente el más mínimo filtro de calidad. Los modelos de batas supuestamente quirúrgicas se denominan Freedom y Dr. Green Operation Gown. Ninguna de las dos son impermeables, sus dimensiones son reducidas y el tejido es de tan mala calidad que se rasgan al mínimo roce. Cuando se han usado en operaciones quirúrgicas habituales, el cirujano inevitablemente se impregna (su piel e incluso su ropa interior) con secreciones y sangre del paciente intervenido.

Los médicos del Hospital @ASCostadelSol de #Marbella utilizan batas de ínfima calidad que no garantizan su protección en operaciones quirúrgicas. La Agencia ha proporcionado este material que pone en peligro la salud de los facultativos. @saludand �� https://t.co/RCdDxpKc4ipic.twitter.com/UDvwlOTADx — Sindicato Médico Málaga (SMM) (@SMA_Malaga) June 11, 2020

El delegado del Sindicato Médico de Málaga en este centro es José Luis Pardal que comenta sobre este asunto que, “se tratan de batas que no cubren toda la superficie que deben cubrir del cirujano. Habitualmente llegan hasta las rodillas y tampoco cierran por detrás y no cumplen el criterio básico de mantener estéril al cirujano. Se rompen con facilidad y también no son para nada impermeables”, denuncia el delegado.

DENUNCIAS

Desde el sindicato señalan que llevan un mes usando este tipo de batas, y pese a haber solicitado al Servicio Andaluz de Salud su sustitución por otras de mayor calidad, siguen sin obtener respuesta. Ante todo ello, el Sindicato Médico de Málaga (SMM) cree que estas situaciones son del todo inaceptables. La profesión de los médicos tiene un riesgo muy elevado, pero es inadmisible que la irresponsabilidad reiterada de la gestión de riesgos laborales de la Agencia Sanitaria Costa del Sol aumente el peligro para la salud de sus profesionales.

