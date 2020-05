Málaga pasará la fase 1 de la desescalada con condiciones

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha explicado este miércoles que la Junta de Andalucía ha planteado al Ministerio de Sanidad que las "salvedades" que contempla para los tres distritos sanitarios de Granada y Málaga que pasarían a la fase 1 del plan de desescalada con condiciones incluyen, entre otras, la prohibición de espectáculos al aire libre, congresos científicos o mercadillos en esas zonas.

Así lo ha detallado el consejero en una comparecencia en el Pleno del Parlamento andaluz y que dicha propuesta que la Junta ha remitido al Gobierno para el paso de la fase cero a la uno en el plan de desescalada diseñado por el Ejecutivo, comenzaría el próximo lunes 11 de mayo.

Aguirre ha reiterado que, como ha anunciado previamente el presidente de la Junta, Juanma Moreno, Andalucía ha planteado al Gobierno que "todas las provincias" de la comunidad "evolucionen a la fase 1, por reunir las condiciones generales suficientes a la vista de los indicadores" diseñados por el Ministerio.

No obstante, "de forma complementaria proponemos que los distritos sanitarios de Granada y Metropolitano de Granada, y el distrito de Málaga, tengan unas salvedades de transición".

Así, ha explicado que en dichos tres distritos, por parte de la Junta proponen "no permitir funerales y velatorios más allá de la estricta intimidad", así como no permitir tampoco "la celebración de reuniones, seminarios y congresos científicos e innovadores, actos de espectáculo al aire libre y la celebración de mercadillos y similares".

En suma, se trata de "evitar en estos tres distritos la concentración de personas más allá del ámbito estrictamente laboral", según ha resumido Aguirre, que ha justificado que se planteen esas excepciones en dichos distritos en función de "la tasa de PCR" propuesta por el Ministerio, ya que dicho índice, en los otros 30 distritos sanitarios andaluces, "está entre 0 y 9,99", y en estos tres de Granada y Málaga "entre el 10 y el 29,99", según ha explicado.

De igual modo, el consejero ha explicado, en lo que concierne al ámbito de vigilancia epidemiológica, que "ahora que los casos positivos confirmados por PCR son menores", desde la Junta de Andalucía se está analizando "la trazabilidad" de los casos que se detectan y "aislando" los mismos, con lo que "evitaremos quizá esos picos de contagio comunitario que tanto daño hicieron al principio de la pandemia".

Asimismo, ha defendido que la Consejería de Salud y Familias ha procurado durante la crisis sanitaria implementar medidas de "humanización" en residencias y hospitales "a través de transmitir información a pacientes con videollamadas, cartas o medios de comunicación". Según ha comentado, ha sido "un esfuerzo sobreañadido que han tenido los profesionales" para intentar que "no haya aislamiento desde el punto de vista sanitario y sociosanitario".

EL PSOE-A CRITICA FALTA DE MATERIAL Y FALLOS EN TEST

En el turno de intervención de los grupos, el diputado del PSOE-A, Jesús María Ruiz, tras recordar al médico fallecido este miércoles en Algeciras (Cádiz) por Covid-19 Manuel Rodríguez Picón, ha reprochado la falta de material con la que han trabajado los sanitarios en Andalucía para hacer frente a esta pandemia.

"A día de hoy, hay centros sin suficiente dotación de material", ha insistido, toda vez que ha indicado que "se han hecho mal los test rápidos" porque se hacen "con un método no adecuado", de ahí que el 50 por ciento de los realizados sean falsos negativos. Ruiz también ha llamado la atención sobre la existencia de "más de 9.000 casos en estudio" en la comunidad, así como "casos por declarar".

En nombre de Adelante Andalucía, su portavoz parlamentaria, Inmaculada Nieto, tras reconocer "la disponibilidad" del consejero de Salud para atender las demandas de su grupo, ha señalado "el desconcierto" de pasar el Gobierno andaluz en febrero "de cerrarlo todo a en mayo todo abierto", y ha llamado la atención sobre la situación de la realización de test al personal sanitario en Andalucía.

Además, ha pedido explicaciones sobre mascarillas con "la fecha de caducidad borrada" y donaciones de material "sin pasar por los controles" de la Junta para comprobar su estado.

Por su parte, la diputada de VOX, María José Piñero ha reprochado que el Gobierno andaluz no protegió adecuadamente a los sanitarios al inicio de la pandemia en Andalucía y ha exigido una paga extraordinaria para los profesionales sanitarios.

De igual manera, ha criticado que tampoco se priorizó la seguridad de los mayores y que no haya test necesarios para diagnosticar a la población. "No basta con comprar test, hay que buscar mercados fiables y China no ha parecido ser el mejor", ha subrayado, toda vez que ha exigido realizar pruebas a la población con PCR, junto a contar con suficientes mascarillas, así como un desconfinamiento seguro.

Por parte del PP-A, la parlamentaria Beatriz Jurado ha indicado que esta crisis sanitaria ha puesto a prueba al sistema sanitario andaluz que ha respondido "mejor que la media española" porque ha sido "reforzado y revitalizado" por el Gobierno del PP-A y Cs en este último año y medio y por el trabajo de los profesionales sanitarios que han dado "el do de pecho". No obstante, ha recordado que esta crisis sanitaria aun no ha pasado, tras criticar la "nefasta" gestión del mando único del Gobierno central, que "ha sido suplida" por el proceder de la Junta.

Por último, el diputado de Ciudadanos Emiliano Pozuelo ha destacado el trabajo de los sanitarios, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de los trabajadores de sectores esenciales y ha pedido a los parlamentarios a estar "a la altura de las circunstancias", por lo que ha propuesto a estos "ir por partes, sumando objetivos" empezando por el ámbito sanitario. Así, ha reclamado al Gobierno test para toda la población andaluza, así como financiación suficiente y "la que corresponde a Andalucía".

AGUIRRE: "NO ESTÁBAMOS PREPARADOS" PARA ESTA PANDEMIA

En su segundo turno, el consejero ha reconocido que, pese a que la Junta constituyó su grupo asesor de seguimiento del coronavirus a finales del mes de enero, "no estábamos preparados" para esta pandemia, porque "nos guiamos por las cifras que nos mandaba China, igual que las otras comunidades y el resto de países del mundo", pero que luego no se han correspondido con la virulencia del virus.

"No estábamos preparados ni nosotros ni nadie, aunque a nosotros nos pilló un poco más preparados que otras comunidades", según ha apostillado el consejero, que también ha argumentado, en relación a las partidas de mascarillas defectuosas que se han llegado a suministrar a sanitarios, que la Junta de Andalucía "tuvo que entrar" en el mercado chino, "de fiabilidad baja y durísimo", además de "admitir donaciones por parte de particulares", para abastecerse de material.

En todo caso, ha subrayado que lamenta "enormemente" que profesionales sanitarios andaluces "se hayan contagiado, aunque en volumen menor, a nivel comparativo, con el resto de España", y ha apuntado que "hemos cometido fallos que nos permitirán seguir mejorando", aunque lo peor ha sido que haya habido quienes "se han quedado por el camino", según ha lamentado.