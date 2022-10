Málaga y Nueva York volverán a estar conectadas con un vuelo directo en junio de 2023

United Airlines ha anunciado un nuevo servicio estacional sin escalas tres veces por semana entre el aeropuerto de Málaga y su hub en Nueva York/Newark, a partir del 2 de junio de 2023. United será la única aerolínea que ofrecerá vuelos directos entre Málaga y EEUU.

El nuevo vuelo se suma a los servicios diarios sin escalas existentes durante todo el año de United desde Madrid y Barcelona a Nueva York/Newark, los servicios de temporada desde Madrid y Barcelona a Washington Dulles y desde Tenerife y Palma de Mallorca a Nueva York/Newark, así como un nuevo servicio de temporada de Barcelona a Chicago O'Hare, que comenzará el 26 de mayo de 2023.

United operará en un total de cinco ciudades de España, más que cualquier otra aerolínea estadounidense, y será la única aerolínea estadounidense que opere en Málaga, Tenerife y Palma de Mallorca.

"Nos complace anunciar esta nueva expansión de nuestra red de rutas desde España a EEUU y el primer servicio de United desde Málaga a Nueva York", ha señalado Antonio de Toro, Country Sales Manager España, al tiempo que ha incidido en que "esperamos otro verano ajetreado para viajes internacionales en 2023 y estamos orgullosos de aprovechar nuestra red global líder en la industria para ofrecer a nuestros clientes en España aún más opciones de viaje y la posibilidad de conectarse a través de nuestros centros de EEUU a otros destinos en las Américas".

Por su parte, el director del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, Pedro Bendala, y el grupo de trabajo de promoción de la conectividad aérea --integrado por el Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol, Turismo Andaluz, Turespaña y Aena-- han agradecido la confianza depositada en el destino Costa del Sol. "Todos nos ponemos a disposición de la compañía aérea para, trabajando juntos, lograr que la ruta sea un éxito".

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones, ha participado activamente en el grupo de trabajo de promoción de la conectividad aérea (integrado por el Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol, Turismo Andaluz, Turespaña y Aena).

La nueva conexión directa a New York con @united es un grandísima noticia que demuestra que la #CostadelSol no solo es un destino muy atractivo sino también muy rentable. ?? @united pic.twitter.com/D77VV1CYaf

El presidente de la Diputación Provincial y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, incide en que "ahora tenemos que seguir trabajando para que esta nueva ruta sea un éxito" y que la frecuencia "pueda ser ampliada y se pueda consolidar" a más años. Además, ha asegurado que se seguirá "trabajando para mejorar la conectividad no solo con Nueva York, sino con el resto de EEUU", ha apostillado.

Por su parte, la concejala de Área de Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, Rosa Sánchez, ha manifestado su "satisfacción por esta buena noticia para Málaga que es el resultado de un trabajo en equipo de varias instituciones desde hace varios meses". "Estamos muy agradecidos a la aerolínea estadounidense porque ha visto el potencial con el que cuenta nuestra ciudad".

El nuevo servicio sin escalas de temporada de United desde Málaga a Nueva York/Newark se operará con aviones Boeing 757-200, con un total de 169 asientos: 16 asientos cama en clase ejecutiva United Polaris SM y 153 en clase económica, incluidos 45 asientos Economy Plus SM con espacio para las piernas y mayor espacio personal.

La clase ejecutiva de United Polaris es una experiencia de viaje premium que prioriza la relajación y la comodidad, con comidas a bordo de calidad, neceseres de viaje Sunday Riley premium y asientos cama completas.

United presta servicios en España desde 1991. Además del nuevo servicio de temporada sin escalas desde Málaga a NewYork/Newark, United ofrece servicios sin escalas desde Barcelona y Madrid a Nueva York/Newark, servicios de temporada desde Barcelona y Madrid a Washington Dulles y desde Tenerife y Palma de Mallorca a Nueva York/Newark, así como un nuevo servicio de temporada de Barcelona a Chicago O'Hare, que comenzará el 26 de mayo de 2023.

