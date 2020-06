Málaga destinará a familias necesitadas 171.000 euros de subvenciones que no se han podido gastar

El Ayuntamiento de Málaga va a destinar 171.000 euros a ayudas directas y extraordinarias a las familias malagueñas afectadas por la crisis del coronavirus. Ese dinero procede de las subvenciones municipales a las que han renunciado distintas asociaciones, porque los 157 proyectos a los que se iban a destinar no se pueden ejecutar por las restricciones del Gobierno por la crisis sanitaria. Ruth Sarabia es la concejala de Participación Ciudadana, y explica que se han suspendido proyectos, por ejemplo, como talleres para mayores, "cuando hablamos de talleres como punto de cruz y demás, es difícil que los mayores hagan un seguimiento on line por internet, y es por ello que las asociaciones han dado un paso atrás y han decidido devolver ese dinero en el periodo voluntario que tienen para hacerlo, y por ello no tienen consecuencias negativas para las próximas subvenciones”, comenta.

La concejala de Participación Ciudadana, @ruthparticipa, ha informado esta mañana sobre las renuncias a las subvenciones municipales por parte de entidades por causa de la #COVID19, que serán destinadas íntegramente a ayudas a familias afectadas por la crisis sanitaria pic.twitter.com/cHDXQDmylP — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) June 30, 2020

Se comprobó que algunas de estas subvenciones tenían carácter finalista para el desarrollo de diferentes actividades que no podían ser ejecutadas debidas a las condiciones impuestas por el Gobierno de España debido a la pandemia.

Así, el Ayuntamiento, a través del Área de Participación Ciudadana, hizo un llamamiento a las entidades malagueñas para que durante el periodo voluntario renunciasen a las ayudas concedidas si los proyectos a los que estaban destinadas no pudieran desarrollarse debido a la situación extraordinaria que está viviendo el país.

MUCHOS Y VARIADOS PROYECTOS

En total han sido 157 proyectos a los que las entidades han renunciado y por tanto a la ayuda económica concedida por el Ayuntamiento. Estas subvenciones suman una cuantía de 170.902,20 euros, que será destinada íntegramente a ayudas a las familias malagueñas afectadas por la crisis económica y social como consecuencia del estado de alarma dictado con motivo de la COVID-19.

Estas renuncias corresponden a las subvenciones de las diferentes áreas y distritos municipales. Por el número de proyectos destacan las convocatorias correspondientes a los distritos de Carretera de Cádiz (28), Ciudad Jardín (20), el Área de Derechos Sociales (16), el Distrito Málaga-Este (14) y el Área de Igualdad (12).

Estas renuncias por parte de entidades municipales, han permitido que el Ayuntamiento de #Málaga destine un total de 170.902,20 euros a ayudas directas extraordinarias a las familias malagueñas afectadas por la crisis https://t.co/UdqpAvGgXW#CoronavirusMLG — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) June 30, 2020

Por la cuantía de las subvenciones destacan los distritos de Carretera de Cádiz (más de 28.000 euros), Málaga-Este (más de 18.000 euros), Ciudad Jardín (más de 16.000 euros), el Área de Derechos Sociales (más de 16.000 euros) y el Distrito de Cruz de Humilladero (más de 14.000 euros).

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación Ciudadana, ha agradecido a las entidades de la ciudad "este ejercicio de responsabilidad social, que redundará directamente en los malagueños que se han visto envueltos en una situación socioeconómica de necesidad a consecuencia de la crisis del coronavirus", apuntan.