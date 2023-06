Málaga no albergará la Expo 2027: Belgrado es la ciudad elegida como sede

La capital de Serbia, Belgrado, organizará la Exposición Especializada de 2027, tras haber ganado en la última votación a la española Málaga, que se quedó a once voto sde la victoria en la Asamblea General de la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE) celebrada este miércoles en París.



Belgrado y su propuesta "Juguemos para la humanidad: Deporte y Música para todos" obtuvieron 81 votos en la ronda final, frente a los 70 de Málaga, que participaba con "La era urbana: hacia la ciudad sostenible".



La candidatura serbia, que pretende reflexionar sobre la manera en la que el juego puede contribuir a mejorar la resiliencia de los individuos en un mundo lleno de inseguridades, comenzó tarde su promoción, pero en las últimas semanas fue ganando terreno apoyándose en los países no alineados.

Specialised Expo 2027/28: 2nd round of voting



United States ????- 21

Thailand ????– 15

Serbia ????– 69

Spain ????– 48



