Los malagueños Vanesa Martín y Antonio de la Torre reciben la Medalla de Oro de Andalucía

Este 28 de febrero con motivo del Día de Andalucía, Vanesa Martín y Antonio de la Torre, dos reconocidos artistas malagueños reciben la Medalla de Oro de Andalucía, una distinción otorgada por el Gobierno andaluz en la categoría de Artes, reconociendo el talento de ambos a sus trayectorias profesionales.

Vanesa Martín, cantante y compositora malagueña, recibe junto con Antonio de la Torre, uno de los máximos exponentes del actual cine español, esta medalla, distintivo de “honor y privilegio” en Andalucía.

Ninguno de los dos ha podido contener su emoción al conocer la noticia y coinciden en que no lo esperaban, pero se sienten orgullosos ante este reconocimiento tan importante. Sus familias y su tierra ha sido lo primero a lo que han agradecido el apoyo en sus inicios y su desarrollo como profesionales.

SENTIMIENTO MALAGUEÑO

Ambos se sienten orgullosos de sus raíces malagueñas y andaluzas, y aseguran tener muy presente su tierra en todo lo que hacen. Antonio de la Torre, que ha interpretado durante su trayectoria profesional diferentes papeles con distintos acentos puntualiza que siempre “actúa en andaluz”. “Lo que me sale de lo más profundo, lo que me toca el alma, lo que tiene mucho que ver con lo que he vivido”, añade el actor.

"Para mí la Medalla de Andalucía es de los mejores reconocimientos que te pueden dar en España, como andaluza y malagueña que soy, que llevo mi tierra en la boca donde quiera que voy, la verdad es que no me lo esperaba", asegura Vanesa Martín, que se siente “muy agradecida” por este reconocimiento.

En Twitter, el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha contestado a estas palabras añadiendo que “Andalucía la hacen artistas” como ella y le ha dado la enhorabuena por el recibimiento de esta medalla.

TRAYECTORIA

La cantante que, ya cuenta con seis álbumes publicados, ha trabajado en colaboraciones con reconocidos artistas como Pablo Alborán, Alejandro Sanz o Malú. También ha recorrido en estos años toda España y gran parte de Latinoamérica y actualmente tiene pendiente una gira por Miami tras recoger la Medalla de Oro.

Por otro lado, el actor Antonio de la Torre, que ganó su primer Goya con 'Azul oscuro casi negro', es uno de los más prolíficos del panorama actual y uno de los principales exponentes del cine hecho en Andalucía, cuenta con más de 60 largometrajes, numerosas series de televisión y un sinfín de cortometrajes.

Cada uno, en su correspondiente carrera profesional, son reconocidos por su talento y por trasladar al resto del mundo el sentimiento de cariño que guardan hacia Málaga, la tierra que los vio nacer.