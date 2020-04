Los chiringuitos malagueños dan la temporada casi por perdida por la crisis del coronavirus

Los Hosteleros de playas dan casi por perdida la temporada y exigen medidas concretas al Gobierno ante la posibilidad de una desescalada que les permita reabrir los chiringuitos. En todo caso, si pudieran abrir este verano, lo harían con la duda de cómo responderán los clientes y si a muchos establecimientos les compensaría abrir ante la reducción del número de mesas y poder cumplir con la distancia mínima entre personas.

Los chiringuitos son uno de los grandes atractivos turísticos. Aquí en Málaga existen más de 300 establecimientos de los que viven miles de familias. Aunque la Semana Santa suele marcar el comienzo de la temporada alta, estos establecimientos llevan sin poder abrir sus puertas desde que se decretara el estado de alarma. Las persianas siguen echadas con la incertidumbre de cuándo y de qué manera podrán volver a abrir sus puertas.

PERSIANAS BAJADAS

Con las persianas bajadas y sin saber cuando y de qué manera van a volver a la actividad. Esta es la situación que atraviesan los chiringuitos malagueños, un sector que, aunque se muestra relativamente optimista, da prácticamente por perdida la temporada.

Norberto del Castillo es el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas que comenta en COPE Málaga que, “damos como perdida la temporada entera. Y aunque se abra, las instalaciones necesitan un mínimo de plantilla importante y si la reducción va a ser importante en mesas y demás, pues entiendo que habrá muchos negocios que perderán más, si abren que si cierran”, lamenta.

Del Castillo asegura que aunque el cliente de los chiringuitos es muy fiel, son muchos los que se van quedar en casa, “es que hay muchos clientes en esta zona de Málaga de Madrid, de Córdoba, que tienen un contacto permanente con nosotros desde todo el año y tienen dudas que hacen en este verano. No han hecho nada, no hicieron aún reservas de viviendas, de hoteles y les existen las dudas den que si se lo van a pegar este año a modo sabático”, subraya.

POSIBLE PÉRDIDA TOTAL

Aunque los chiringuitos no facturan y se enfrentan a la pérdida total de la temporada, el Gobierno central ha rechazado la petición de que no les cobren el canon anual de ocupación, una cantidad que los empresarios ya abonan directamente a Costas, “vamos a insistir porque creemos que no es legal que el propietario de un terreno te cobre un alquiler por no usarlo, desde luego que no es ético, sabiendo las perdidas que vamos a tener y sabiendo que nos cobran el terreno, que no es el propio chiringuito”, enfatizaba con especial lamento. Además, los empresarios de playas solicitarán que este año no cuente, y se amplíe uno más la concesión de ocupación.

CARTA AL GOBIERNO

Los chiringuitos andaluces están cerrados, sin actividad. No hay clientes, ni previsión de apertura para resolver el año con unos ingresos suficientes. Sin embargo, van a tener que pagar el canon a la Administración central. El Gobierno insiste por segunda vez en una prórroga de esta tasa, pero no en la cancelación para este año.

Los empresarios de playas ya lo pidieron, explicando al Ejecutivo de Pedro Sánchez la falta liquidez y el drama que suponía en la región. Recibieron una primera negativa. Ante esto, fueron algunos consistorios, como Fuengirola, los que elevaron la petición, que ha vuelto recibir otra negativa por escrito.

