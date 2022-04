Las restricciones para los coches con etiqueta B y C por las que debes empezar a preocuparte en 2022

Hace 10 años sabíamos que los coches eran perjudiciales para la salud de todos. Pero no le poníamos remedio. Mensajes de concienciación y transporte público. Esto funcionó pero a medias. Por fin ahora queda más claro: los coches con etiqueta amarilla, es decir, los calificados como B por la DGT, podrán seguir circulando porla ZBE este año 2022, juntamente con los vehículos con distintivo ambiental azul (Cero emisiones), azul y verde (eco) y verde (C). Esto sucede, por ejemplo en una gran urbe como es Barcelona.

Desde hace no mucho, en Europa se han puesto serios con el tema, obligando a las ciudades de más de 50.000 habitantes a limitar una zona relativamente grande del centro de la urbe donde solo los vehículos menos contaminantes y los residentes puedan circular. El objetivo de esta zona, llamada Zona de Bajas Emisiones (ZBE) no es otro que el de reducir las muertes por contaminación que tantos miles de personas sufren al año. Hay muchos ejemplos y casos concretos, como es el caso de Madrid, que es realmente preocupante. Por eso la DGT se ha puesto manos a la obra.

CONTAMINACIÓN

La forma de conseguir que los vehículos que más emiten no entren en las ZBE fue lanzando una etiqueta medioambiental que catalogaba (de la peor de las maneras) el grado de contaminación de los coches. Un diésel anterior al 2006 no tiene ni etiqueta y un microhíbrido lleva la etiqueta ECO.

Y es que la DGT se ha puesto muy firme con el asunto de la contaminación. Ahora mismo un coche sin etiqueta medioambiental no puede entrar a una ZBE en ningún caso (a no ser que sea residente) y los coches con etiqueta B y C solo pueden circular por la ZBE si son residentes o si van a parking privado, por lo que no puedes ir de paso ni aparcar en la calle.

ZONA TEMPORAL

Una zona ZBE temporal es una zona determinada en la que se producen restricciones al tráfico temporales en caso de un episodio de contaminación, como limitaciones a la velocidad, otro tipo de restricciones o incluso la obligación de llevar el distintivo para poder ingresar. Además, en caso de empeoramiento de la calidad del aire pueden excluirse determinados distintivos de la circulación de manera temporal. Al término del episodio de contaminación se levantará la zona LEZ.

ZONA PERMANENTE

Una zona ZBE permanente es una zona determinada en la que existen restricciones a la circulación de manera permanente, como un sistema de pegatinas medioambientales obligatorias para poder ingresar u otro tipo de restricciones. Asimismo, podrían excluirse del sistema en los próximos años nuevas clases de distintivo, de manera que los vehículos con dichas pegatinas no podrían acceder más a estas zonas.

CERO EMISIONES

Una zona Area Central Cero Emisiones (ACCE) es una zona determinada en la que los vehículos con motor de combustible fósil no pueden ingresar a medio o largo plazo. Así, en la zona ACCE solo pueden ingresar vehículos eléctricos y de hidrógeno, así como, en casos especiales, determinados vehículos híbridos o de gas natural. En la primera fase de instauración de dicha zona ACCE se sigue permitiendo la entrada normalmente a los vehículos de las clases EURO más ecológicas.