Las reservas de agua en Málaga dan una tregua: "No estamos tan mal todavía"

La provincia comienza la semana con la vista puesta en los embalses, que están aumentando sus reservas considerablemente después de apenas tres de días de lluvia. El jueves, viernes... y sobre todo el sábado... descargó bastante agua muy repartida por toda la provincia. Llegaron a caer casi 80 litros por metro cuadradoen los municipios más cercanos a la provincia de Cádiz (como Cortes de la Frontera y Gaucín), más de 70 litros en Estepona, más de 50 en el otro extremo de la costa, en Nerja; se han recogido 43 en Antequera y también en Fuengirola... y entre 20 y 30 litros en distintas zonas de Málaga capital.

Recuperación



No solo ha llovido, sino que la lluvia de apenas dos días se ha dejado notar en los pantanos: hace una semana los embalses de la provincia retenían menos de 98 hectómetros cúbicos y hoy superan los 107... han ganado nueve hectómetros cúbicos de agua y se encuentran al 17'5% de su capacidad. Lo destacable no es cuánta agua han ganado, sino que haya sido en tan poco tiempo. Por ejemplo, si nos fijamos en el embalse más seco de la provincia, el pantano de La Viñuela que abastece a la comarca de la Axarquía, hoy está al 9'3% de su capacidad, cuando hace un mes se encontraba al 7'5%. Ante esta situación... ante una lluvia que ha sentado tan bien a los pantanos, el mensaje de los expertos es este... "A lo mejor no puede haber duchas en las playas, pero agua no va a faltar para la vivienda, no estamos tan mal todavía. Si hay que traer barcos, se traerán, pero el mensaje es que hay que prepararse para la próxima seguía ahora" asegura el catedrático Juan Berbel.

Julio Berbel es miembro del Comité de Expertos contra la Sequía creado por la Junta de Andalucía: aunque la situación mejore, en todo caso ya hay que trabajar pensando en la próxima sequía. "Hay que prepararse para que en la próxima seguía no haya que recurrir a medios extraordinarios, es más barato prevenir que curar".