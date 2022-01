Las actuaciones para la transformación del cauce del Guadalmedina comenzarán antes de que finalice febrero

Está previsto que este viernes, el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía firmen un protocolo de intenciones mediante el que se comprometen a trabajar conjuntamente para impulsar el proyecto que transformará el cauce del río Guadalmedina a su paso por la capital. Ese plan comprende tres tramos y el objetivo es ganar espacios para el uso ciudadano.

Aunque este viernes conoceremos más detalles de ese proyecto, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López, adelanta en Herrera en COPE MÁS Málaga que las actuaciones en el Guadalmedina comenzarán de manera inmediata “soy prudente a la hora dar plazos, y cuando digo inmediatamente hablo de que, entre enero y febrero, vamos a ver actuaciones de renaturalización en el Guadalmedina”.

Es decir, que comenzarán las primeras actuaciones sobre el terreno del proyecto que se desarrollará en el cauce del Guadalmedina. En concreto, se trabajará en una primera fase consistente en la renaturalización en el tramo que va desde el puente de Armiñán, junto a Martiricos, hasta la Presa del Limonero. Esos trabajos consistirán en la incorporación de fauna y vegetación para convertirlo en “una zona verde compatible con el normal desarrollo de la Presa del Limonero”, señala López.

JUNTA Y AYUNTAMIENTO

Ese será uno de los tramos o fases en los que se divide un plan que desarrollarán conjuntamente la Junta de Andalucía, que aporta inicialmente entre seis y siete millones de euros, y el Ayuntamiento de Málaga. Para ello se firmará un protocolo de intenciones este mismo viernes. Según el concejal, esa colaboración es una gran novedad: “Lo que hemos querido hacer durante 20 años y no nos han dejado, puesto que la Junta de Andalucía no nos miraba con buenos ojos, pues hemos encontrado ahora un interlocutor que no nos trata de manera desigual”.

La Junta de Andalucía acometerá el proyecto desde el Puente de Armiñán hasta la Presa del Limonero. Es lo que se llama 'aguas arriba'. Por su parte, el Ayuntamiento de Málaga trabajará su plan especial en el tramo que va desde el Puente de Armiñán hacia abajo, hacia el centro.

En esa zona se ensancharán puentes existentes para ganar espacio y poder convertirlos en plazas amplias. Además, se rebajará la cota del cauce del río, que en ningún caso será embovedado. El objetivo es ganar espacio ciudadano y reducir la brecha que provoca el Guadalmedina.

REFORESTACIÓN

A estos dos tramos hay que unir una actuación más, y es la que se desarrollará junto a la Presa del Limonero. En esa zona, el Ayuntamiento de Málaga desarrolló un plan de expropiaciones que costaron a las arcas públicas alrededor de diez millones de euros.

Ahora, esos terrenos junto a la presa serán reforestados una vez que la Junta de Andalucía estudie y decida cuáles son las especies más idóneas para ser plantadas en la zona.

En todo caso, este viernes se darán a conocer todos los detalles de las actuaciones que se van a desarrollar en los diferentes tramos, tres en total, que servirán para cambiar el aspecto y el uso en gran parte del cauce del Guadalmedina.