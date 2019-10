La Junta tendrá listo el anteproyecto del tercer hospital de Málaga a finales del verano de 2020

A finales del verano de 2020, la Junta de Andalucía ya tendrá listo el anteproyecto del tercer hospital de Málaga, que finalmente se construirá en los terrenos del aparcamiento del Hospital Civil. El proyecto contará con partidas en el presupuesto autonómico del año que viene (entre 1'5 y dos millones de euros), proyecto que se completará con la prolongación del metro soterrado hacia el Hospital Civil.

Es la decisión del Gobierno andaluz tras el debate de las últimas semanas y la posibilidad de levantar el hospital en la zona Este de la capital: finalmente se retoma la primera opción, la parcela del Civil, y, además, el metro llegará hasta allí bajo tierra (lo que costará unos 150 millones de euros).

Las obras de ambos proyectos comenzarán a lo largo de esta legislatura autonómica, ambas obras irán de la mano con el objetivo de que, cuando abra el hospital, el metro en esa zona esté funcionando. El consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, asegura que de esta manera “zanjamos un debate, que creo que era necesario hacerlo, y empezamos a trabajar en dar ya los primeros pasos de lo que debe ser el tercer hospital de Málaga y del metro que debe llegar soterrado al Hospital Civil”.

El nuevo hospital se levantará sobre una parcela de 48.000 metros cuadrados, tendrá 46 quirófanos y unas 840 camas, que se sumarán a las 150 que ya existen en el Civil y las 400 del Materno, lo que “contribuirá a paliar el actual déficit hospitalario” de la ciudad.

Respecto a la posibilidad que se estaba estudiando para que este tercer hospital se ubicara en la zona este ha aludido a la dificultad de encontrar un espacio. "Hoy no hay suelos disponibles en la zona este y se iría a muchos años", ha apostillado.

No obstante, el consejero malagueño ha señalado que la Junta no pierde de vista la zona este donde es necesario ampliar el actual centro de salud, algo en lo que "se está trabajando". Según Bendodo, hay que darle "más envergadura y que sea una referencia de la sanidad pública".

Ante este anuncio de la Junta, hay reacciones como la del presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, que cree que la decisión es “positiva”.

METRO SOTERRADO AL HOSPITAL CIVIL

Acerca del metro y del cambio en este tramo, previsto en superficie y que la Junta ya ha zanjado la polémica asegurando que se construirá bajo tierra, Elías Bendodo ha ensalzado el diálogo del actual Gobierno andaluz con los vecinos.

En este sentido, ha apuntado que empiezan "el camino" con dicho tramo de esta infraestructura, para lo cual habrá que adaptar el proyecto anterior. La ejecución del metro soterrado la ha cifrado en unos 150 millones de euros y ha asegurado que "sin ninguna duda será más utilizado" que en superficie, como estaba previsto.

"Los proyectos no se pueden planificar en pequeño. El metro de Málaga se va a hacer una vez y hay que hacerlo bien. El PSOE tomaba decisiones de espaldas a la ciudad; era un disparate en superficie", ha manifestado el consejero de Presidencia, quien ha emplazado a la Consejería de Fomento sobre el trazado final y las posibles compensaciones a la concesionaria tras el cambio en este proyecto.

Según Bendodo, el metro soterrado al Civil, de la mano de la construcción del tercer hospital en esta zona, captará más viajeros que al PTA, cuyo mayor volumen es únicamente en horas punta; y a barriada de la Malagueta. No obstante, ha opinado que el suburbano llegará a la zona este de la ciudad y a la tecnópolis a más largo plazo.

Acerca de la decisión de que en estos momentos el metro no vaya al PTA, el portavoz de la Junta de Andalucía ha aludido a que la urgencia en los accesos ya no existe gracias, ha dicho, a las medidas puestas en marcha por la Consejería de Fomento. "El gran problema se ha solucionado mejor de lo previsto", ha apostillado, incidiendo en la "voluntad" del actual Gobierno.

"Ha estado 15 años sin resolver", ha lamentado, añadiendo que "no se reaccionó" hasta que las empresas apuntaron la posibilidad de mover sus sedes "y el anterior Gobierno no hizo nada". Con las medidas ya ejecutadas y la creación del carril BUS-VAO, que está al 36 por ciento de ejecución, la urgencia ya no es tal. No obstante, ha añadido que cuando en el PTA "se multipliquen las empresas y los trabajadores y se cree la necesidad" se planteará la llegada del metro.

"Como en la vida la política es mucho de actitud pero la actitud sin eficiencia no funciona", ha incidido Elías Bendodo, quien ha puesto como ejemplo el trabajo desarrollado en estos algo más de nueve meses de PP y Ciudadanos al frente de la Junta de Andalucía.

A su juicio, para la actual Junta de Andalucía Málaga sí está "entre sus prioridades y que sea tratada con el respeto que merece", poniendo como ejemplos la apertura total del Chare del Guadalhorce y la que se producirá en unos meses del de Estepona o que los municipios andaluces hayan cobrado ya "en unos días" las ayudas para paliar los efectos del temporal o lo que supondrá la legalización de viviendas que fueron "compradas de buena fe".

OTROS PROYECTOS

En su intervención ha aludido también a que las obras en la Alameda Principal, tanto lo que compete a su Gobierno como al Ayuntamiento, concluirán a finales de noviembre. Además, ha señalado que 2020 "será el año decisivo" para la solución urbana al río Guadalmedina, para la depuradora norte, el baipás de Churriana o la conexión con La Viñuela, además de para iniciar el desdoblamiento de la A-357 entre Málaga, Ronda y Campillos.

Por otro lado, cuestionado por la situación del Málaga Club de Fútbol, el consejero ha defendido que las instituciones quieren que el equipo esté "en las mejores manos posibles", asegurando que "exigirán" que se culminen los proyectos, como es la Academia del club en los terrenos de Arraijanal. "El Málaga es un sentimiento y una bandera y queremos que esté en las mejores manos", ha concluido Bendodo.