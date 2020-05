El juez decano de Málaga admite que habrá una “avalancha de casos” tras el estado de alarma

La provincia de Málaga inicia el proceso hacia la nueva normalidad, con la entrada en la fase uno de la desescalada desde este lunes, 18 de mayo. Una fase en la que la provincia permanecerá previsiblemente, al menos, dos semanas, por lo que la próxima semana volverá a haber una Andalucía a dos velocidades, con Málaga y Granada en fase uno y el resto, si no hay sorpresas, en fase dos.

��Turno especial #covid19 de asistencia jurídica gratuita, destinado a ciudadanos, pymes y ONGs ¿Quieres saber cómo funciona? Te lo explicamos en este vídeo cc @decanofjlarahttps://t.co/RlIVqLwrWt — icamalaga (@icamalaga) April 27, 2020

Desde este lunes, en Málaga abren las terrazas de los bares con la mitad de las mesas (y no más de diez personas por mesa), pueden abrir las tiendas pequeñas y que, en todo caso, no estén en centros comerciales (a excepción de Muelle Uno, que sí tiene permiso para abrir), también pueden funcionar todos los puestos de los mercados municipales y volverán los mercadillos (aunque con menos puestos y menos aforo), de nuevo se puede ir a misa (aunque con un tercio del aforo de los templos), pero lo que no se van a celebrar de momentos son los juicios, y así será mientras estemos en estado de alarma. Lo ha dicho en COPE MÁS Málaga el juez decano, José María Páez, “hasta que ese echo no se produzca, no se puede hacer juicios, obviamente hasta que no se levante el estado de alarma, no se produciría. Alguien que está confinado no se le puede obligar”, apunta.

ACTIVIDAD ESENCIAL

Ahora mismo, los juzgados mantienen la actividad para cuestiones consideradas esenciales, como el servicio del juzgado de guardia. Por lo demás, ahora mismo solo se trabaja en cuestiones puramente administrativas, “ahora estamos acomodando la agenda, estructurando, volviendo a señalar lo que se suspendió. Es posible que ahora se produzca avalancha tras meses sin actividad”, subrayó.

Mide el respeto a la abogacía. Campaña de #Icamalaga para exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad de los letrados y reivindicar la dignidad de la profesión #MideRespetoAbogacíapic.twitter.com/zCWE2ZzPro — icamalaga (@icamalaga) May 15, 2020

Habrá una avalancha de casos que se compensará en cierta media con la disminución de otro tipo de asuntos que suelen acabar en los tribunales, “ha disminuido el tráfico, las puertas de las discotecas, las peleas en bares... es un volumen menos de actividad, hay otras que si aumentarán y es posible que exista esa avalancha de la que antes hablábamos”, apunta el juez decano.

