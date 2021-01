Jorge González: “Antes de ‘Tu cara me suena’ iba a dejar la música porque las facturas no se pagan solas”

En ‘Andalucía va de cultura’ presentamos en el día de su estreno ‘Hasta que llueva’. Es el nuevo single de Jorge González, que hace unas semanas se proclamó ganador del programa de televisión ‘Tu cara me suena’ y ahora está de estreno con esta canción, con la colaboración de Moncho Chavea.

El artista cuenta en COPE Andalucía que ha pasado horas de “muchos nervios” por el estreno de su nuevo single. “De momento estoy muy contento porque estoy recibiendo muy buenas críticas y la gente la está escuchando”, asegura Jorge González.

LA REVELACIÓN DE ‘TU CARA ME SUENA’

El artista lleva muchos años en la música. Lo conocimos gracias a ‘Operación Triunfo’ en 2006 y a partir de ahí comenzó su carrera. Años después participó en ‘La Voz’ y en todo este tiempo se ha seguido dedicando a la música. Pero ha sido ahora cuando muchos lo han descubierto gracias a otro programa de televisión, en el que no solo ha demostrado lo bien que canta, sino lo bien que imita.

David Bisbal, Luis Miguel, Antonio Orozco, Maluma... hasta Beyoncé... a todos esos artistas y muchos más ha interpretado Jorge González en ‘Tu cara me suena’, programa del que se proclamó vencedor. Confiesa que se le complicó la imitación a más de un artista, como a Bisbal, “que parece que te dan un bomboncito, pero está un poco envenenado”, al tratarse de un personaje muy escuchado, del que el público conoce “cómo se mueve, cuál es su energía, su color de voz, cómo mueve el pelo”.

Justo antes de que este programa de televisión se cruzara en su camino, Jorge González estuvo a punto de dejar la música “por obligación”.Estaba trabajando en ’33, el musical’, que tuvo mucho éxito en Madrid, “y me quedaban tres meses de contrato porque la temporada terminaba y nos íbamos todos al paro”. Fue entonces cuando pensó que debía buscar otro trabajo “que no esté relacionado con la música porque las facturas no se pagan solas”.“Te sientes obligado a buscar cualquier trabajo”, se sincera González.

SEMANA SANTA DE CÁDIZ

Hasta situarnos a las puertas de la Semana Santa el Viernes de Dolores, en ‘Andalucía va de cultura’ vamos a ir recorriendo semana a semana nuestra tierra para saber en qué se está trabajando para celebrar, con todos los condicionantes que impone la pandemia, esta Semana Santa.

Este viernes nos detenemos allí, en Cádiz. Y recibimos al obispo de Cádiz, monseñor Rafael Zornoza, y a Juan Carlos Jurado, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías.

Por cierto, el próximo 21 de marzo, en el Gran Teatro Falla, el cofrade gaditano Iván Roa pronunciará el pregón de la Semana Santa de Cádiz 2021, cuyo cartel anunciador es obra de Luis González Rey.

