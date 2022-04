Isabel Pantoja, absuelta por la operación de deuda relacionada con su casa de Marbella

El Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ha absuelto a la cantante Isabel Pantoja del delito de insolvencia punible del que había sido acusada por participar la empresa Panriver 56, de la que era administradora única, en una operación de deuda relacionada con su casa de Marbella.





Así lo han confirmado fuentes judiciales, quienes han apuntado que igualmente ha sido absuelto el otro acusado, administrador de otra sociedad, que llegó a un acuerdo extrajudicial con la empresa de Pantoja por una deuda.

PETICIÓN DE LA FISCALÍA

La Fiscalía malagueña solicitó que se le impusiera a la cantante un pena de tres años de prisión al acusarla como supuesta cooperadora necesaria de un delito de insolvencia punible.

22/03/2022 La cantante Isabel Pantoja, llega a los juzgados para ser juzgada como administradora única de Panriver 56, por participar esta empresa en una operación supuestamente irregular de deuda relacionada con su casa de la localidad malagueña de Marbella.a 22 de marzo del 2022 en Málaga (Andalucía, España)









Las acusaciones sostenían que Panriver y otra empresa, Codabe, a la que la primera debía 114.000 euros, actuaron "en perjuicio de los derechos de créditos" de una tercera sociedad, con la que Codabe había reconocido una deuda de más de 800.000 euros, y llegaron a un acuerdo para pagar la deuda, con una quita importante.

DECLARACIÓN EN EL JUICIO

Pantoja declaró en el juicio que desconocía las deudas que tenía Panriver con otras empresas y las operaciones realizadas para saldarlas, asegurando que estando en prisión por su condena por blanqueo de capitales dio un poder a su hermano Agustín Pantoja "para vender la casa o para que el banco se la quedara para pagar lo que fuera", ya que tenía todos sus bienes como aval de dicho inmueble.





"Solo quería salvar mi patrimonio, no me importaba la casa", aseguró en la sala, indicando que su problema "era que avalé esa casa con todos mis bienes, he trabajado toda mi vida", afirmó en la sesión del juicio, apuntando que si estaba privada de libertad "no podía pagar, porque no podía trabajar".

ASESORES FISCALES

La cantante insistió a lo largo de toda su declaración en que desconocía estos asuntos económicos o de embargos sobre las fincas, para lo que, según manifestó, tenía a sus asesores fiscales, "que algunas veces lo han hecho bien y otras mal", y abogados.





El otro acusado dijo no saber nada de levantamientos de embargos ni de acuerdos con la sociedad de Pantoja, con la que no tuvo contacto, indicando que firmó dos reconocimientos de deuda de unos 300.000 euros cada uno, pero "estaba mal psicológicamente" y no sabía lo que estaba firmando.

