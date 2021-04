El fatídico día del cumpleaños de Pablo: murió tras intentar poner paz en una pelea

Desde este lunes se repite el juicio con jurado popular por la muerte de un joven, Pablo Podadera, que medió en una pelea en el centro de Málaga en abril del año 2017. La repetición de la vista oral, que estaba prevista para el pasado 21 de septiembre, se retrasó según comunicó la Audiencia de Málaga en su día, pero hoy ya se ha iniciado nuevamente y se prolongará durante dos semanas.





Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenó repetir el juicio tras la sentencia de la Audiencia de Málaga de abril de 2019, que condenó, por un delito de lesiones en concurso con otro de homicidio imprudente, a tres años y dos meses de prisión a los dos acusados de acabar con la vida del joven, imponiéndoles además el pago a la familia de una indemnización de 180.000 euros. Sin embargo, el TSJA, anuló dicha sentencia y estimó los recursos presentados por la Fiscalía y por la acusación particular en representación de la familia de Pablo Podadera, que consideran que se trató de un asesinato y que alegaron falta de motivación y contradicciones en la sentencia y el veredicto.





Una imagen del anterior juicio celebrado y anulado por la muerte de Pablo Podadera





ASÍ FUERON LOS HECHOS





Era una noche de abril de 2017 cuando Pablo Podadera acudió a una discoteca junto a unos amigos para celebrar su 22 cumpleaños. En un momento dado, cuando Pablo y varios de sus amigos salieron al exterior del local para fumar observaron como muy cerca se estaba produciendo una fuerte discusión. La víctima quiso intervenir para mediar en la pelea y tratar de tranquilizar el ambiente. Fue entonces cuando, según la Fiscalía, Pablo Podadera recibió desde detrás “de forma totalmente sorpresiva violentos puñetazos con la intención de matarlo dada la envergadura, potencia y destino de los golpes”, realizados supuestamente por “parte de dos de los acusados, uno de ellos practicante de boxeo”.





La Fiscalía continúa su escrito especificando que la víctima comenzó a caer desplomado y que ya en suelo recibió patadas en la cabeza por parte de los dos acusados. La Policía Local y una ambulancia acudieron a su auxilio, aunque Pablo Podadera finalmente falleció en el hospital. Según la autopsia, el cuerpo de Pablo presentaba “varias lesiones craneales y una hemorragia cerebral masiva que condujeron a la muerte encefálica”. Además de la sentencia a los dos principales acusados, en otra sentencia se absuelve a otros dos acusados, en este caso por un delito de encubrimiento en relación con actos que tuvieron lugar después de la agresión. Ambos fueron juzgados. En un caso, la magistrada entiende que el acusado se limitó a estar con su amigo después de ocurridos los hechos, "al considerar que era su obligación acompañarle"; mientras que en cuanto al otro procesado, portero de la discoteca, estima que "simple y llanamente intentaba no resultar involucrado en lo ocurrido, no queriendo colaborar en un primer momento, pero haciéndolo con posterioridad".





ADOLFO ARJONA HABLÓ CON LA MADRE DE PABLO





El programa 'La noche de Adolfo Arjona', que se emite durante la madrugada del domingo al lunes, tuvo la oportunidad de hablar hace ya un tiempo con la madre de Pablo Podadera, Remedios Romero. “No me produce dolor hablar de mi hijo porque para mí no ha muerto, su amor sigue vivo. Una de las cosas que me ha ayudado a vivir con esta tragedia que nos ha tocado es lo altruista que fue en vida con la donación. Solo siendo un niño de cinco años Pablo fue donante de médula ósea para su hermano José, al que adoraba y al que regaló once años de vida”, comentó Remedios Romero en una entrevista que puedes escuchar a continuación:

