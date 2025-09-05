Importante aviso de Renfe a los viajeros que vayan a utilizar el tren Málaga-Sevilla: por carretera

Importante aviso de Renfe a los viajeros que vayan a utilizar el tren Málaga-Sevilla en próximos días: por carretera

Renfe ha anunciado este jueves que habilitará un servicio alternativo por carretera con 108 autobuses para cubrir la ruta ferroviaria de Media Distancia convencional entre Sevilla y Málaga con motivo de las obras en infraestructuras que Adif prevé realizar entre el 12 y el 14 de septiembre.

Según ha detallado Renfe en un comunicado, con estos autobuses se pretende "garantizar la movilidad de los viajeros de un total de 36 servicios de Media Distancia Convencional" en estos tres días: 14 el viernes, diez el sábado y 12 el domingo.

TAXIS EN ALGUNOS CASOS

Estas rutas partirán o llegarán a las estaciones de Sevilla, San Bernardo y Dos Hermanas y pararán en todas las estaciones intermedias del recorrido a excepción de Bobadilla y El Chorro-Caminito del Rey, cuya movilidad se garantizará a través del servicio de taxis, ha precisado la operadora estatal de ferrocarriles.

Por su parte, los viajeros con origen o destino en las estaciones de Bellavista, Virgen del Rocío, Álora y las Mellizas tendrán garantizado el desplazamiento hasta otras estaciones a través de los servicios de Cercanías y Proximidad.

Europa Press Tren de Media Distancia

Además, Renfe también reforzará los canales de atención al cliente y de comunicación al pasaje para que tenga toda la información sobre este servicio alternativo con mensajes por megafonía en los trenes y estaciones, cartelería y mensajes en la venta digital. En la web de Renfe, s e podrán consultar los horarios y los detalles de este servicio alternativo.