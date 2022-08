El Hospital Regional de Málaga participa en el ensayo de Hipra para estudiar una cuarta dosis contra el COVID

Con el objetivo de ampliar los estudios sobre la vacuna contra la COVID-19 que está desarrollando la farmacéutica biotecnológica Hipra, tendrá lugar un ensayo clínico para evaluar la inmunogenicidad y la seguridad de una vacunación de cuarta dosis con la vacuna de Hipra en personas vacunadas previamente con tres dosis de la vacuna Comirnaty (Pfizer) o con dos dosis de la vacuna Comirnaty más el booster de la vacuna de Hipra, que se administró en el marco del ensayo clínico anterior de fase 2b.

Este ensayo servirá para completar los resultados que la vacuna de Hipra ha obtenido hasta el momento. En esta parte del estudio participarán diez hospitales españoles, entre los que se encuentra el Hospital Regional Universitario de Málaga, ha indicado la Junta en un comunicado.

El Hospital Clínic de Barcelona (Barcelona, Cataluña), Hospital Universitari Dr. Josep Trueta (Girona, Cataluña), Hospital Universitari Vall d'Hebron (Barcelona, Cataluña), Hospital Germans Trias i Pujol - Can Ruti (Badalona, Cataluña), Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid, Comunidad de Madrid), Hospital Universitario La Paz (Madrid, Comunidad de Madrid), Hospital Universitario Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid), Hospital Universitario de Cruces (Barakaldo, País Vasco), y el Hospital Clínico Universitario de Valencia (Valencia, Comunidad Valenciana).

Los diez centros iniciarán el ensayo una vez se reciba la aprobación por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y el Comité Ético de Investigación con medicamentos de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Se prevé que el estudio empiece a finales de verano. En este estudio, en el cual participarán 200 personas adultas, se continuará evaluando la seguridad, tolerabilidad y la eficacia de la dosis de refuerzo de la vacuna de Hipra contra la Covid-19 en un grupo de personas vacunadas con tres dosis de Comirnaty (Pfizer) o con dos dosis de la vacuna Comirnaty más el booster de la vacuna de Hipra.

A estos dos grupos se les administrará la cuarta dosis de la vacuna de HIPRA y los resultados se compararán con los obtenidos en un grupo de personas vacunadas con tres dosis de Comirnaty (Pfizer). A las personas voluntarias se les realizará un seguimiento de 30 semanas para evaluar la seguridad a largo plazo y la respuesta inmunológica.

