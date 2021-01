La historia de unas manoplas de lana que roban protagonismo a Joe Biden tras su investidura

Las redes sociales son parte del motor de la sociedad. Un entretenimiento que va desde la información a lo viral. Para bien o para mal o por curiosidad puedes ser noticia o viral cualquier movimiento, foto, acontecimiento o un simple gesto. Las redes y sus plataformas ya dan camino y recorrido. Y es que lo último ha sido una imagen del veterano senador por Vermont y excandidato presidencial demócrata, Bernie Sanders, o más bien sus enormes manoplas de lana, hechas a mano, que robaron el pasado miércoles el protagonismo en muchas redes sociales a la investidura de Joe Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos. Tal cual.

