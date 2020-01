Historia de una negligencia: “En el hospital se echaron las manos a la cabeza, tenía la vagina llena de heces”

La historia del día la protagoniza una mujer. Ella se llama Raquel. Hace diez años fue madre y durante el parto en una clínica privada de Marbella, una de las ginecólogas que la asistió le causó una fístula recto-vaginal. La paciente dio a luz sin problemas, pero poco después comenzó a sentirse mal.

Todo se había complicado por esa fístula que le obligaba a defecar en una especie de bolsa adherida al vientre. Reclamó en distintas ocasiones a la clínica y a la aseguradora a través de la asociación El Defensor del Paciente y ahora la aseguradora ha sido condenada, por segunda vez, por el agravamiento de su estado.

DOS INDEMNIZACIONES

Una primera sentencia obligó a la aseguradora a pagar a Raquel una indemnización de más de 98.000 euros. Y ahora una segunda sentencia ya firme contempla una nueva indemnización de casi 67.000 euros.

Según el relato de Raquel, tres días después del parto recibió el alta. Ya en casa, notó algo extraño, volvió a la clínica y le dijeron que tenía que esperar varios días para ser operada. Ella pensaba que la situación era demasiado grave, se fue al Hospital Materno Infantil de Málaga y allí la intervinieron de urgencia de esa fístula recto-vaginal. Es decir, que en el parto le habían desgarrado de tal forma que le unieron el ano con la vagina.

En una entrevista en 'Herrera en COPE MÁS Málaga' cuenta que al llegar al Hospital Clínico “se echaron las manos a la cabeza porque tenía toda la vagina por dentro llena de heces”. “Me tuvieron que hacer un lavado con suero fisiológico, metiéndome las manos con guantes... una cosa impresionante, y allí me dijeron que no me lo podían arreglar en ese momento porque los tejidos estaban tan destrozados que no había donde coser, que hasta que pasaran seis meses o un año y los tejidos se recuperan, no podían hacer nada”. Explica que no podía entender cómo iba a estar así. “Imagínese hacer caca por dos sitios”, añade Raquel.

SIETE OPERACIONES

En estos diez años, Raquel ha sido operada en siete ocasiones y han decretado su incapacidad absoluta para trabajar. “A los dos años de hacerme revisiones y fisioterapia, vieron que me tenía que quedar con la bolsa para siempre porque si me la quitaba iba a tener incontinencia porque mis esfínteres no tienen fuerza”, explica.