Herrera le dice esto a la cara a Adolfo Arjona y deja a todos sin palabras

En el programa ‘La Noche de Adolfo Arjona’ (cada semana en la noche del domingo al lunes) Arjona charlaba animadamente con Carlos Herrera sobre la crisis del coronavirus cuando, ya en la recta final de la conversación, Herrera comenzaba un discurso queruborizó a Arjona hasta el punto de dejarle sin palabras. No supo cómo reaccionar ni qué responder.

Con @ArjonaAdolfo en su inmarcesible descapotable. Malaga soleada pic.twitter.com/Je6XQwte5a — carlos herrera (@carlosherreracr) April 26, 2018

¿QUÉ LE DICE CARLOS HERRERA A ADOLFO ARJONA QUE LE DEJA SIN PALABRAS?

Era el momento de la despedida y Arjona, tomándose una licencia radiofónica, bromeó con Herrera diciéndole que, al tener montado el estudio de radio en su propia casa, se iba a tomar la libertad de abrir la tapa del piano y dedicarle un tema.



En el preciso momento en el que sonaron los primeros acordes de la canción ‘Puente sobre aguas turbulentas’, el director de ‘Herrera en COPE’ dijo sin pensárselo ni un segundo: “Adolfo, ¿cuándo me vas a llevar en el descapotable? La gente me lo pregunta y me dice que Málaga y Sevilla se hermanan todos los años en el descapotable de Arjona. Y es verdad, porque Arjona y yo somos hermanos desde hace ya muchos años. Cuando Arjona y yo nos subimos en el descapotable y nos echamos una placa (se refiere a una fotografía) y la subimos a las redes sociales, hay algo ahí… La sangre, la amistad, los ejes vertebradores… La amistad por años metida en un coche sin capota”, concluía cariñosamente Carlos Herrera.

Con @ArjonaAdolfo en descapotable, por supuesto. Tradiciones malagueñas q no se deben perder pic.twitter.com/DYsMGqeWrI — carlos herrera (@carlosherreracr) April 26, 2019

DESESCALADA DEL CORONAVIRUS: UNA FOTO DE HERRERA Y ARJONA EN EL DESCAPOTABLE

Ante esa sincera declaración de cariño y amistad por parte de Carlos Herrera, el director de ‘La Noche de Adolfo Arjona’ no supo qué decir y prefirió subir la música a primer plano y esperar unos minutos. No sabemos si la emoción, al escuchar tan bonita y sincera declaración de amistad del gran comunicador, impidió que Adolfo Arjona pudiera decirle adiós a su compañero. Lo que sí sabemos es que la foto en el descapotable de los dos ejes vertebradores de la cadena COPE (como diría EL GRUPO RISA) es una de las cosas que los seguidores de ambos más esperan tras el desconfinamiento por la pandemia del coronavirus.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

- Iker Jiménez desvela en COPE cómo ha vivido las críticas: "Nunca entendí que se rieran del coronavirus"



- Iker Jiménez revela el terrible final que sufren los perros en China por el coronavirus

- Herrera, en 'La noche de COPE': "La crisis política va a desfigurar este Gobierno"