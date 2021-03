La hermana del montañero malagueño que desapareció hace más de una década: “Aún tenemos un hilo de esperanza”

Era el 20 de julio de 2010. Como tantas otras veces, Juan Antonio lo había preparado todo esa mañana para salir a hacer una ruta. Él, a sus 32 años, era un experto montañero y aficionado al senderismo y la espeleología. Aquel día ningún amigo le podía acompañar, pero eso no fue motivo para quedarse en casa, así que decidió salir solo por la Sierra de Mijas. Salió sin documentación y sin teléfono móvil. Su ruta debía durar un par de días, pero ya han pasado más de diez años y Juan Antonio nunca volvió a casa. Durante semanas cientos de personas (entre guardias civiles y voluntarios) lo buscaron incansablemente por aquella sierra, aunque nunca encontraron ningún rastro de él. Su familia hoy sigue viviendo con la esperanza de volver a verlo.

ACCIDENTE

La primera hipótesis que se descartó fue la de la marcha voluntaria y su familia, que sigue con la esperanza de saber de él, cree que le pasó algo en la montaña. Su hermana Carmen lo cuenta en COPE Málaga: “La principal hipótesis es que ha sufrido un accidente en la montaña pero tenemos siempre un hilo de esperanza”.

SIN NINGUNA PISTA

Según relata a COPE Málaga la hermana de Juan Antonio, el caso se archivó en 2012 pero ellos se enteraron meses después. Carmen asegura que su familia y otras en situación similar no se siente debidamente apoyada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En los más de diez años que Juan Antonio lleva desaparecido no han tenido ni la más mínima pista de su paradero. Aún así, Carmen indica que no pierde la esperanza porque casos similares a los de su hermano se han resuelto al cabo de varios años gracias a señales que pueden pasar desapercibidas para muchas personas: “Si alguien encuentra una bota en la montaña puede pensar que no pertenece a una persona que ha sufrido un accidente. Tener esa conciencia de que si encuentras algo en la montaña fuera de lugar, denuncia que has encontrado ese objeto porque puede ayudar a resolver algún caso”, relata Carmen.



DENUNCIAR

Hace más de 10 años que la familia de Juan Antonio no sabe nada de él. Su hermana recuerda perfectamente el día que fueron a poner la denuncia por la desaparición y ha querido mandar un mensaje a otras personas que puedan pasar por su situación: “Lo de esperar 24 horas para denunciar la desaparición no viene en ningún protocolo. Eso es una especie de leyenda urbana que existe en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Eso es falso. Cuando tienes a una persona que sientes que ha desaparecido, puedes denunciar al momento y se deben activar los protocolos de actuación. Hay casos en los que esas 24 horas pueden ser la diferencia entre encontrar a la persona con vida o no”.

VACÍO

Juan Antonio se fue a la montaña y nadie supo más de él. Es una situación que su familia lleva sufriendo desde hace más de una década: “Es cierto que hay un vacío que no se llena. Aunque todos tenemos la experiencia de haber perdido a un ser querido por accidente o enfermedad, esto es totalmente diferente porque siempre tienes la incertidumbre de no saber lo que le ha pasado. No sé si está vivo. No sé si voy a volver a verlo. Es algo doloroso que desgasta. Es muy duro vivir así".

