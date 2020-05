¿Hará la crisis del coronavirus que las casas sean más baratas en Málaga?

¿Cómo va a afectar esta crisis sanitaria al mercado inmobiliario? Dice un informe de la consultora Savills Aguirre Newman que apenas va a tener incidencia aquí en Málaga capital, que se siguen construyendo viviendas de obra nueva y que los precios van a mantener la tendencia prevista antes del coronavirus.

Es decir, este año se van a estabilizar, que era lo que se esperaba. Lo explica el director en Málaga de la consultora, José Félix Pérez-Peña durante una entrevista en COPE Málaga, “los precios son fuertes en el 2019 y se mantendrán en el 2020, y nuestra visión es que durante el coronavirus hemos vendido seis viviendas de nueva construcción, la demanda sigue ahí, la nacional, la internacional no está presente porque no pueden viajar y demás. Entendemos que una vez que se abran las fronteras y pueda venir el público extranjero, retomaremos esa dinámica”, señala.

"La resiliencia de la Costa del Sol" conoce los detalles del mercado inmobiliario en Málaga de la mano de José Félix Pérez-Peña.

➡️ https://t.co/RGU5f6mESZ#FuturoRealEstate#Covid19pic.twitter.com/Xys3cbpvOU — Savills Aguirre Newman (@Savills_AN) May 7, 2020

SEGUNDA MANO

Donde sí se espera que bajen los precios es en el mercado de la segunda mano, porque habrá propietarios que se vean en la necesidad de vender, aunque sea por menos dinero del que pensaban en un principio, “ahí si que vemos una corrección que pueda estar cercana al 5-10 por ciento, que es algo sano, es una crisis coyuntural, no estructural y habrá necesidades concretas por algún particular, pero creemos que no mas de ese 5% o 10 % que la vivienda de segunda mano se pueda resentir”, subraya.

ALQUILER

Otra de las consecuencias de la crisis del coronavirus en el mercado inmobiliario es que va a potenciar el alquiler en la ciudad de Málaga. Pérez-Peña contaba en COPE Málaga que, “lo que va a derivar es que haya promociones dedicadas, no a la venta al detalle, no al publico en general y si que se dedicarán a construir para luego alquilar. Este tipo de producto en Málaga no existe y si existe es mínimo. Esto está latente en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, y creemos que esto a Málaga le puede venir bien y será la punta de lanza. Málaga necesita un parque de viviendas de alquiler privadas potentes y cubra el mercado que Málaga requiere”, subraya”