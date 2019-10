La Expo de Arte Cofrade de Bobadilla Estación reúne el patrimonio artístico de medio centenar de hermandades

Bobadilla Estación vuelve a ser el escenario elegido para acoger ‘V Expo de Ar te Cofrade’, una muestra organizada por la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de Bobadilla en colaboración con la Diputación de Málaga que, tras la acogida de ediciones anteriores, se celebrará en el Pabellón Municipal durente este fin de semana

'Es una de las mejores citas cofrades que se organizan en Andalucía y participan casi todas la provincias de nuestra comunidad autónoma' asegura el secretario de la Hermandad de los Dolores de Bobadilla Estación y coordinador de la exposición, Francisco González, en Buenas Tardes Málaga

Esta edición cuenta con más de 80 expositores, de los cuales parte está reservada para cofradías e instituciones públicas que deseen promocionar las fiestas religiosas de su municipio, y otra parte está destinada a talleres y artistas que quieran ofrecer sus trabajos artesanales a los visitantes. Como novedad, esta V Expo Arte Cofrade cuenta con la participación de siete ayuntamientos de la provincia de Málaga, que promocionan las festividades de Pasión y Gloria de sus municipios.

La V Expo Arte Cofrade 2019, es también Feria Cofrade, ya que incluye talleres, artistas y profesionales del gremio quienes, además de exponer sus diseños, bocetos y enseres fin alizados, realizan, en directo, algunos trabajos artesanales mostrando a los asistentes las técnicas y herramientas que se emplean.

ACTIVIDADES PARALELAS

'Junto a la feria se realiza un certamen de música en el que participaN 18 bandas de reconocido prestigio andaluz' cuenta Francisco González. Entre éstas, se encuentran grupos como CC.TT. Cigarreras de Sevilla, CC.TT. Caridad de Vélez-Málaga, B.M. Amantes de la Música de Campillos, A.M . San Elías y San Juan de Alcaudete, A.M. Ntra. Sra. del Mar de Almeríaž CC.TT Coronación de Campillos, A.M. Ntro. Padre Jesús de La Roda de Andalucía y B.M.Zamarrilla.

Otra novedad será la realización de una Misa de Campaña, el domingo a las 11:00 horas, donde las cofradías participantes, tendrán un papel predominante para el desarrollo de esta Eucaristía. Esta misa, estará o ficiada por el delegado de hermandades del obispado de Málaga, Manuel Ángel Santiago. Además, los visitantes podrán ser testigos de una representación de la Vida y Pasión de Jesucristo que correrá a cargo del Paso de Riogordo.