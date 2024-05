Un experto advierte sobre la presencia de jabalíes en las ciudades: cuándo pueden ser peligrosos

Es una realidad a la que se están enfrentando desde hace meses vecinos de distintas zonas de la ciudad de Málagay de otros municipios de la Costa del Sol una realidad que en las últimas semanas se ha agudizado. Hablamos de la aparición de jabalíes en zonas urbanas.Marga es vecina de Cerrado de Calderón... "cada vez que saco al perro me suelo encontrar un jabalí"

Otro vecino de la zona se llama Luis... "cada vez que saco al perro, en el parque me encuentro a cuatro o cinco".

Son dos testimonios que ponen voz a un problema que se está agravando. Los vecinos nos han contado que se sienten desprotegidos y desinformados, cuando llaman a la Policía para advertir de la presencia de estos animales salvajes, la respuesta que les dan es que no es competencia suya y que no pueden hacer nada. Y desde el Ayuntamiento de Málaga no aclaran nada sobre lo que deben hacer los ciudadanos.

Cerdos híbridos

Por su parte, desde la Junta de Andalucía aseguran tener constancia de una superpoblación de los llamados “cerdos híbridos”, que es la especie que se suele ver en el entorno urbano de la capital como cuenta José Antonio Víquez, delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. "Existe sobrepoblación en la zona de Cerrado de Calderón, Limonar, Arroyo de Jaboneros y Arroyo Gálica".

El delegado de Medio Ambiente de la Junta en Málaga, José Antonio Víquez, cuenta en COPE que esta especie se encuentra declarada como de Emergencia Cinegética, una condición que permite que los ayuntamientos puedan tomar medidas para el control de esta especie concreta. Para ello deben solicitar a la delegación un permiso especial. "Comprobamos si hay o no hay sobrepoblación de una especie que no es propia de nuestro monte y se actúa".

Pero el delegado confirma que, a pesar de estar confirmada la superpoblación de estos cerdos híbridos en la capital, el Ayuntamiento de Málaga aún no ha movido ficha para iniciar un plan de control. "No hemos recibido niguna petición para autorizarlo".

Y cuando se haga la petición y sea autorizada por la Junta, el ayuntamiento podrá comenzar con las medidas para reducir la población. "Atraparlos con jaulas o abatirlos con flechas"

Invasión

Ante la invasión de jabalíes en las ciudades, hemos consultado con un experto sobre por qué los vemos cada vez más en esos entornos urbanos. La respuesta la tiene el profesor del Departamento de Biología Animal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, Miguel Ángel Farfán. "En determinadas épocas del año el alimento no es muy abundante y lo han encontrado en las zonas urbanas con relativa facilidad"

El experto aclara que, en las ciudades, la competencia sobre el control de jabalíes es municipal, la tienen los ayuntamientos, y que en esas zonas urbanas está prohibido actuar con armas de fuego. Como ya hizo hace unos meses el Ayuntamiento de Mijas, recientemente el de Málaga ha anunciado una partida de 15.000 euros para contratar a una empresa que se encargue de controlar, con arqueros, las piaras de jabalíes. En todo caso, la recomendación de la Junta es cazarlos con jaulas... "el destino nos es liberarlo en otras zonas porque el problema se mantendría".

Si cerca de tu casa, o al ir a pasear al perro al parque te encuentras con un jabalí, corres pelígro. "Como cualquier animal silvestre, lo primero que hará será huir, pero sulen ir acompañados de crías y si ven que se pueden poner en peligro se puede producir un factor de riesgo para las personas".

