Estos son los miedos a los que se enfrentan los niños cuando van al colegio

La pandemia es un problema mundial que a todos, directa o indirectamente nos afecta. El virus COVID-19 se propagó hace meses y está dejando un reguero de situaciones dramáticas. Pero como pelear con ese "MIEDO”, así en mayúsculas, y cómo afrontarlo dentro de las aulas. Los más pequeños de la casa están en el colegio, se mezclan con el resto de compañeros y en esta pandemia por el coronavirus hay mucha dudas y sobre todo miedo.

En esta ocasión, hablamos de Pilu Hernández Dopico la experta no se centra en medidas de seguridad contra la pandemia, sino en hacer recomendaciones para que los peques afronten los sentimientos que les produce vivir en medio de una pandemia, teniendo en cuenta que el mayordeseo de los niños y niñas tras estar confinados era volver a clase, y tras 6 meses lo han logrado.

ᑎOᔕ ᕼᗩᑎ ᗪᗴᒍᗩᗪO

ᑕOᒪᘜᗩᗪOᔕ



Una vuelta al cole más improvisada de la historia, pero la más ansiada.

Una mezcla de emociones eso es lo que tenemos y mientras tantos nuestro políticos nos han… https://t.co/SeQDYTc4sO — El Pupitre De Pilu (@elpupitredepilu) September 8, 2020

Dopico es maestra y CEO de El Pupitre de Pilu y comenta que, "para ellos, el cole no es solo un lugar educativo, donde aprenden nuevos conocimientos, sino que principalmente es un lugar de encuentro con sus iguales, un espacio de ocio donde se relacionan con sus amigos y amigas". De esta forma, Pilu Hernandez Dopico plantea cuatro pautas: El sentimiento que tiene que primar en las aulas es lacalma y la resiliencia. Muchos de los pequeños también han perdido seres queridosen esta pandemia, darles herramientas. Debemostrabajar la diferencia entre privacidad y aflicción. Tenemos queser realistas y honestos.

GESTIONAR EMOCIONES

La profesora plantea además que, "partimos de que el mayor deseo de los niños y niñas tras estar confinados era volver a clase, y tras 6 meses lo han logrado. Para ellos, el cole no es solo un lugar educativo, donde aprenden nuevos conocimientos, sino que principalmente es un lugar de encuentro con sus iguales, un espacio de ocio donde se relacionan con sus amigos y amigas. Es en la escuela donde forjan sus primeras amistades. Pero, ahora los alumnos están viviendo nuevas situaciones; confinamientos intermitentes si surge algún caso de Covid19 en sus clases, tienen que estar en casa 10 días y seguir con clases online, lo que podría provocar inestabilidad en sus rutinas", apunta.

Ciertamente, a los docentes no se les forma en gestión de las emociones, pero podemos seguir unas pautas para enfrentar el miedo en las aulas ante situaciones difíciles de abordar. Por ello, El Pupitre de Pilupropone 4 pautas a seguir en las clases:

1. El sentimiento que tiene que primar en las aulas es la calma y la resiliencia. Tenemos que asumir que el virus ha venido para quedarse y debemos aprender a vivir con él.

2. No podemos olvidar que muchos de los pequeños también han perdido seres queridos en esta pandemia, y debemos darles herramientas para superarlo y enfrentar el miedo que produce esta pérdida.

3. Debemos trabajar la diferencia entre privacidad y aflicción, ya que habrá niñas y niños que les quiten su privacidad de ir al colegio, pero tenemos que explicarle que eso lo podrán recuperar. El verdadero conflicto llega cuando hay que trabajar la aflicción, ese sentimiento de pena, dolor y/o tristeza que los pequeños pueden llegar a tener en estos momentos.

4. Tenemos que ser realistas y honestos. Debemos preparar a los niños mentalmente en lo que están viviendo y lo que pueda venir, ya que no es verdad que todo va a salir bien, y no podemos afirmarlo. Existen familias que están sufriendo directamente esta pandemia, no sólo sanitariamente hablando, sino también están en ERTES o han sido despedidos de sus trabajos, por lo que a sus hijos no podemos decirles que todo va a ir bien. Debemos enseñarles a vivir con ello, darles estrategias para afrontar lo que están pasando. Claramente no es la misma situación la de un niño ha perdido a su padre, que la de otro que le hayan echado del trabajo, pero ambas situaciones deben afrontarse.

EL PUPITRE DE PILU

Pilu Hernández Dopico, es maestra de educación especial: audición y lenguaje en centros específicos de la Comunidad Valenciana y preparadora de oposiciones en las especialidades de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje desde 2008. Una profesional de vocación con más de 1.713 casos de éxito con la creación de El Pupitre de Pilu. Su filosofía es trabajar con personas con ganas de aprender y superarse día a día.