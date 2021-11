Esto es lo que pide la Seguridad Social para aplazar un pago

La Seguridad Social, así como Hacienda son organismos a los que hay que tenerles todo el respeto, como al resto, obviamente, en sus notificaciones. En estos días se da el caso que la Seguridad Social advierte sobre los aplazamientos y recuerda la forma correcta en la que se pueden solicitar para que sean aprobados. En estos tiempos actuales de ajustes econonómicos y con una pandemia que hizo y casi está ya acabando de hacer estragos en el sector empresarial, un aplazamiento de pago te vendrá bien. Pero ten en cuenta estos detalles.

IMPORTANTE: Se puede solicitar el aplazamiento de las deudas que estén en plazo reglamentario de ingreso. Lo que no se puede es solicitar el aplazamiento de cuotas futuras, cuyo plazo reglamentario de ingreso no ha llegado aún https://t.co/1Icee9TpRZpic.twitter.com/WXSy5TqRw7 — Información TGSS (@info_TGSS) November 12, 2021

Y esto viene a relación sobre las prórrogas en los pagos que tengas pendientes que abonar. Es decir, si tienes una deuda pendiente con la Seguridad Social, el organismo te facilita que puedas prorrogar el tiempo para terminar de saldarla e ingresar el dinero en un plazo que te venga mejor para hacer frente al pago, pero no de cualquier manera.

ESTAR EN PLAZO

Desde Seguridad Social se advierte que es muy importante que debes solicitarlo siempre dentro del plazo establecido para pagar la deuda. Se da el caso que en un tuit de la Seguridad Social informan que si queremos pedir un aplazamiento tendremos que asegurarnos de estar dentro del periodo que la Seguridad Social marca para pagar la deuda, “se puede solicitar el aplazamiento de las deudas que estén en plazo reglamentario de ingreso”, apuntan. Además subrayan que, “lo que no se puede es solicitar el aplazamiento de cuotas futuras, cuyo plazo reglamentario de ingreso no ha llegado aún”, matizan desde este organismo estatal.

CÓMO SOLICITARLO

Y es que ya desde Seguridad Social informan que, “el plazo máximo para la amortización de la deuda es de cinco años, pero dependerá del importe de la deuda y de las circunstancias existentes que se conceda el máximo o uno inferior. La concesión del mismo dará lugar al devengo de intereses, conforme al interés legal del dinero”, aclaran.

Ciudadano, autónomo, empleador y trabajador en el hogar, os presentamos #Importass, tu lugar donde consultar tu información y realiza trámites on line.https://t.co/C3mk6222xgpic.twitter.com/EYjmpG5lEB — Información TGSS (@info_TGSS) November 15, 2021

Es muy importante tener en cuenta otra vía. Si dispones de un certificado digital puedes realizar la solicitud a través del trámite “Aplazamiento en el pago de deudas a la Seguridad Social” en su sede electrónica.

DOCUMENTACIÓN

Para presentar una solicitud de aplazamiento la propia Seguridad Social ya informa que, “no existe un listado de documentos”, aclaran. La Administración puede solicitar documentación económica del solicitante dependiendo de lo complejo que sea el expediente, del importe de la deuda, de la naturaleza del sujeto responsable, etc.

Desde nuestra #SEDESS puedes solicitar el aplazamiento de las cuotas o deudas contraídas con la Seguridad Social.

Accede ya con tu certificado digital, usuario + contraseña o cl@ve https://t.co/sbLsFNhOt1pic.twitter.com/BiJoWxGGqP — Información TGSS (@info_TGSS) November 11, 2021

Desde la propia Seguridad Social se informa a los deudores que solo podrán pedir un aplazamiento de pago que esté en curso, no en un futuro. Es posible que estés en un proceso futuro de ajuste económico, es por ello que desde la administración te informan que, “puede solicitar el aplazamiento de las deudas que estén en plazo reglamentario de ingreso. Lo que no puede solicitar es el aplazamiento de cuotas futuras cuyo plazo reglamentario de ingreso no ha llegado aún”, advierten.

