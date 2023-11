Este es el truco para que una crema de verduras te quede exquisita

En pleno otoño, y tras un verano muy cálido y lleno de excesos, hay que volver la rutina para recuperar la línea y adaptarse a una dieta que gusta más con la llegada del frío. Y qué mejor que una crema de verduras. Por eso en COPE Málaga acuden a Lola Bernabé, la reina de la cocina, más conocida como Loleta by loleta en redes sociales, que nos detalla paso a paso cómo hacer una crema de verduras con un aliciente que la hará muy especial.

El truco esencial en esta receta que propone Lola Bernabé para que nuestra crema quede riquísima y sea fácil y rápida de hacer, no es otro que asar las verduras que vayamos a utilizar. Tan sencillo como eso. “Esta crema podemos hacerla de esas sobras de verdura que tenemos en la nevera y que de repente dices, tengo un calabacín, tengo un trozo de calabaza, tengo dos tomates, tengo una zanahoria... Pues es el momento perfecto para hacer una crema de verdura”, comenta.



Una base de calabaza

En esta ocasión, pero teniendo en cuenta que podemos usar cualquier otra verdura como ingrediente principal, Lola Bernabé se decanta por la calabaza, un producto muy de otoño. Para esta crema de verduras, además de la calabaza, vamos a coger pimiento rojo, ajo, cebolla, tomate y zanahoria.

“Loleta by Loleta” Mi primer libro.

El truco de asar las verduras en el horno

Para que tengamos una crema especial y fácil de realizar, Lola Bernabé recomiendo un truco que no va a dejar indiferente a nadie: asar las verduras. “Lo primero que vamos a hacer es abrir la calabaza por la mitad y la ponemos en una placa de horno. Vamos a poner un papel de horneado o un papel aluminio para que luego no nos cueste la misma vida limpiar esa placa de horno. También colocamos los tomates los cortamos por la mitad y boca abajo. Ponemos la cebolla, ponemos una cabeza de ajo. La cabeza de ajo la vamos a envolver en papel aluminio igual que el pimiento para que no se quemen”, detalla la experta cocina, que especifica que esto lo vamos a dejar en el horno durante unos 30 minutos. Siempre, eso sí, con un chorrito de aceite por encima.

Una vez que tengamos las verduras asadas, quitamos la piel del pimiento, apretamos bien el ajo y va a salir ese ajo asado que está dentro de la calabaza. Es hora entonces de irse a por la calabaza asada. “Cogemos la calabaza, pero solo cogemos la carne, el tomate y la cebolla entera. Lo vamos a poner en el vaso de una batidora y vamos a aprovechar todos esos jugos que ha soltado. A eso le añadimos cilantro, orégano, romero y tomillo”, detalla.

Picante y queso crema

Si queremos darle un toque picante a esta crema podemos ponerle un poco de chile o, simplemente, algo de curry o tabasco. Para darle el toque definitivo y característico a esta crema, le añadimos un par de cucharadas de queso crema light, bajo en grasa, o de quesitos bajos en grasa. “Si vamos a añadir quesitos, añadimos 4 o 5, y en el caso del queso crema, pues un par de cucharadas. Y un litro de caldo de pollo, de caldo de verduras o de caldo de carne y, si no tenemos, pues de agua. Por último, trituramos todo bien y luego lo vamos a servir con una rebanadita de pan, con un poquito de queso por encima, lo gratinamos en el horno y ya estaría listo”, finaliza Lola Bernabé