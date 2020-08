Estas son las medidas de lucha contra el coronavirus que debes cumplir desde este lunes

Desde este lunes está prohibido fumar en la calle si no se puede mantener una distancia de, al menos, dos metros. Es una de las medidas que han entrado en vigor en Andalucía, para luchar contra la pandemia. No se puede fumar en la calle o en espacios al aire libre si no se puede mantener una distancia mínima de dos metros (ni tabaco, ni cigarrillos electrónicos, ni cachimbas... todo está prohibido).

Por otro lado, en los bares y restaurantes se limita al 75 por ciento el aforo en el interior de los locales, podrá haber un máximo de diez personas por mesa, el horario máximo de cierre será la una de la madrugada y no podrán aceptar clientes nuevos a partir de la medianoche. Y los bares de copas y discotecas, directamente no podrán abrir. Novedades también en las residencias de mayores: los trabajadores que vuelvan de permiso o vacaciones o los nuevos contratados tendrán que tener PCR negativa con un máximo de tres días de antelación.

RESIDENCIAS DE ANCIANOS

Precisamente, hoy nos hemos pasado por una de las decenas de residencias de mayores que hay en Málaga, hemos estado en El Buen Samaritano, un centro de Cáritas en la barriada de Churriana que dirige Patricio Fuentes, quien señalaba en COPE Málaga sobre este asunto que, “cualquier residente que por cualquier razón que esté fuera, por diez días de la residente, como a cualquier trabajador que regrese de vacaciones o nuevo trabajador, a todas esas personas se les hará una PCR, que es lo más fiable y aseguramos que no haya contagio, ni por trabajador ni por residente”, señaló.

MEDIDAS

Medidas que el director de esta residencia considera oportunas, "lo que se hace es ampliar y detallar y ver en que caso se haría en alguna residencia un confinamiento si se diera un caso positivo, y también las medidas sanitarias a familiares y residentes, yo esto lo valoro positivamente", apuntaba

Si tienes un familiar en alguna residencia, es importante que te quede claro esto, "los criterios no cambian, una persona por residente, una hora y como máximo una vez al día", subraya.

QUÉ AMBIENTE EXISTE

¿Y cuál es el ambiente en una residencia de mayores ante el aumento de las medidas? Nos lo ha contado el director de El Buen Samaritano, Patricio Fuentes, quien señalaba sobre esta pregunta que, "los residentes no lo toman, porque se mantienen igual, el mismo nivel de actividades y demás, son los trabajadores los que intentamos no trasmitirles a los residentes que no haya ningún brote", apuntó.