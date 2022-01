Esta es la impresionante mansión en Marbella que ya es propiedad de Djokovic

Un gran tenista sobre la pista, el número 1 del mundo, pero no exento de polémica. A raíz de su enredo en Australia, donde no participará, ni en Francia tampoco, en algunos de los Grand Slam de tenis, no es la primera vez que su posición antivacunas revoluciona las redes y los medios. A mediados de abril de 2020, mucho antes de comenzar a distribuirse las vacunas, ya se posicionó en contra. Apenas unos meses después, ese mismo verano, dio positivo en coronavirus. Un contagio que tampoco estuvo exento de polémica.

?? Unas imágenes de Djokovic en Marbella a finales de año comprometen al tenista: se investiga si el serbio mintió a las autoridades aduaneras australianas al declarar que no había viajado en los últimos 14 días antes de entrar en el país > https://t.co/4WYSxSSr2lpic.twitter.com/50b2ignvb6 — Informativos Telecinco (@informativost5) January 12, 2022

Pero es que Novak Djokovic es un enamorado de Marbella donde se deja ver con frecuencia, tanto es así que hace un año se hizo con una imponente una nueva mansión Marbella, en una de las zonas más exclusivas de la Costa del Sol, concretamente en la urbanización de lujo Sierra Blanca.

La nueva vivienda tiene de todo. Desde una gran barbacoa hasta una piscina y pista de tenis, en un espacio de 3.500 metros cuadrados de los cuales 1.000 están construidos.

Esta enorme mansión, donde vivía de alquiler pagando unos 10.000 euros mensuales y que ha comprado por cerca de 10 millones de euros, tiene de todo. Cuenta en su nuevo hogar con nueve dormitorios y ocho baños, salas de juegos, varios salones y toda una planta baja interconectada y exteriores. La mezcla de toques árabes y mediterráneos imperan en un inmueble de lujo.

SUITE DE LUJO

El dormitorio principales una suite con todo tipo de lujos, televisión plana, baño propio y salida directa al jardín con vistas al mar. La cama tiene un dosel robusto demadera maciza en tono nogalacorde con el resto de mobiliario de la estancia. La casa tiene ocho baños, pero el deportista y su mujer, Jelena, han querido este para ellos. Con mármoles, jacuzzi, vistas al exterior e incluso un mural grabado en la pared, cuanta con mucho espacio y todo tipo de lujos.

La casa de #Djokovic en #Marbella . En tiempos de confinamiento, lugar de retiro. Pagaba 10000€ a la semana. Ahora ha pagado 10mill€ por ella.9dorm,8baños, piscina cubierta y pista de tenis Por perderse el #OpenAustralia no se va a resentir mucho su economía. #DjokovicOutpic.twitter.com/5VBIENqPge — Juan Serrano Pérez (@jgovi72) January 14, 2022

Si los metros cuadrados de la casa no fueran suficientes, el jardín es de un tamaño más que digno. Tras el espacio de la terraza con una lounge con sofás y mesas con vistas al mar, se extiende un césped donde hay una piscina rodeada de varias zonas dispuestas para relajarse en camas y hamacas. Un espacio ideal para fiestas.

PISTA DE TENIS

Y como no podía ser tratándose de Djokovic, no podía faltar una pista de tenis en condiciones, de esta manera ya no tiene que trasladarse para practicar en sus horas libres. La polémica persigue a Nole en estos días al descubrirse que sí, estuvo en Marbella pasando el fin de año y se dejó ver, por ejemplo, por Sotogrande.