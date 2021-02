Una enfermera cuenta entre lágrimas la dramática realidad que vive en el hospital: "No le veo fin a esto"

Los datos de contagios que nos ha dejado el fin de semana siguen siendo altísimos en plena tercera ola que estamos atravesando a causa de la pandemia del Covid-19. Cada vez hay menos camas disponibles en los hospitales de todo el país y la situación, viendo los números de contagios que se proporcionan todos los días, es preocupante.

Los enfermeros vuelven a estar saturados y ya alzan la voz tras meses en la primera línea de la lucha ante el coronavirus. Es el caso de Raquel, una enfermera del Hospital Regional de Málaga, que dio su testimonio en 'Hoy en día' programa de Canal Sur que presenta en la actualidad Ana Hinestrosa debido a que el presentador habitual, Fernando Díaz de la Guardia, se encuentra en cuarentena tras dar positivo en coronavirus. “Empiezo a estar cansada porque no le veo fin a esto”, apunta la enfermera del hospital malagueño.

Muchas GRACIAS a los 258.000 espectadores que se asomaron a nuestra ventana este viernes para cerrar enero con un ¡9.0%! de media durante las tres horas de #hed29ene en @canalsur



“La vida en directo" vuelve este lunes a partir de las 10. #SúmateACanalSurpic.twitter.com/WKBhyFhV5h — Hoy En Día Canal Sur TV (@HoyEnDiaCSTV) January 30, 2021

NO HAY PERSONAL SUFICIENTE

La provincia de Málaga está siendo una de la más afectadas en Andalucía por el alto número de contagiados y hospitalizados. Los hospitales reciben a muchísimas personas todos los días y por eso Raquel se queja de la falta de personal sanitario. “No hay personal suficiente porque nosotros también nos contagiamos, no somos superhéroes. No es que lleguen 100 personas a la vez, pero es una y otra y otra, y vas situándolos poco a poco, pero cuando no hay más sitio no sabemos donde poner a la gente” explica la sanitaria.

La UCI del Hospital Regional de Málaga aumenta su capacidad tras su ampliación | Junta de Andalucía

La prevención es esencial en cualquier tipo de enfermedad, pero más aún cuando hablamos del Covid-19, ya que se puede trasmitir entre personas con mucha facilidad. Por eso es mejor saber el diagnóstico y el protocolo a seguir cuanto antes. “Tienen una serie de cuidados que hay que atender lo antes posible y si se deterioran lo hacen muy rápido. Cuando estamos en la zona Covid somos dos enfermeras y no te da tiempo a mucho. Si entra un enfermo crítico que viene muy mal los demás tienen que esperar estén como estén”, cuenta Raquel.

"HAY QUE ELEGIR QUIÉN VIVE, ES MUY DURO"

La emociónse iba apoderando poco a poco de la enfermera que ejerce en el Hospital Regional de Málaga. La voz se le iba quebrando poco a poco al recordar el calvario que viven un día sí y otro también. Lo más duro, según Raquel, es que “hay momentos en los que hay que elegir quién vive y eso es muy duro”.

Raquel, enfermera del Hospital de Málaga: "Son padres y hermanos los que están muriendo ahí dentro" @diostuiteropic.twitter.com/qpOTNb4bND — TVMASPI (@sebas_maspons) January 31, 2021

“Esto es grave cuando a ti te toca, cuando no te toca hay gente que dice que no existe”, comenta la enfermera. Y es que al igual que hay gente muy concienciada con esta pandemia que ha dejado ya muchos muertos, hay otras personas que no terminan de creerse la existencia real del virus, es decir, los llamados negacionistas, que también reniegan de las vacunas contra el Covid-19. “Me gustaría que las personas que dicen eso viniesen ahí dentro donde estoy yo y vieran que se muere tu padre, se muere tu madre, se muere un hermano...”, detalla con bastante claridad y enfado sobre este asunto.

Por último, Raquel, que ya no pudo aguantar las lágrimas y estaba visiblemente muy emocionada, confesó que “hay mucha gente que no ve a su familia y se muere sola”. Además, lanza un mensaje antes de finalizar su intervención y mientras se va secando las lágrimas. “Tened cuidado que la familia es lo más bonito y la podemos perder en cualquier momento, es así”, concluye la enfermera del hospital malagueño.