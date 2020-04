El emotivo mensaje de ánimo de Luis Enrique a un niño de 8 años hospitalizado

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, ha tenido un precioso detalle con Miguel Ángel, jugador de sólo ocho y que milita en el C.D. Alhaurino, club decano del fútbol malagueño. Miguel Ángel se encuentra hospitalizado y a buen seguro que las palabras del seleccionador nacional le animarán a llevar mejor su estado de convalecencia.

Ataviado con la primera equipación de "La Roja", Luis Enrique le lanzaba este emotivo mensaje de ánimo al joven futbolista: "Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Me han dicho que estás en el hospital un poco pachucho. Nada, tranquilo, que nos recuperamos rápido", explicaba Luis Enrique que prosegúia: "Como ahora no tengo fútbol y ya sabes que soy el seleccionador, me estoy dedicando a llamar a los que son los mejores aficionados y me han dicho que tú, Miguel Ángel, con sólo ocho añitos, eres uno de los mejores que tenemos. Ahora me toca a mí, como entrenador, como cuando antes tú animabas, animarte a ti".

Pero ahí no queda el mensaje de Luis Enrique Martínez que le lanza dos promesas para cuando se encuentre recuperado y todo este proceso de confinamiento finalice: "Nada más salgas del hospital estás invitado a venir a vernos a la selección y te daremos una camiseta tan chula como esta que llevo, un balón firmado por todos los jugadores. Tengo muchas ganas de conocerte, verte y abrazarte. Dale un beso a tus papás. Mucho ánimo y mucha fuerza y a tope, que somos los mejores", finalizaba el seleccionador del combinado nacional.

Luis Enrique sabe lo que es pasar por el duro trance de tener a un hijo hospitalizado, el seleccionador nacional perdió el pasado mes de agosto a su Xana que contaba sólo con 9 años y que no pudo superar una grave enfermedad. Este tipo de gestos muestra la sensibilidad del actual seleccionador nacional que está muy pendiente de ayudar y apoyar a todos los niños que se encuentran viviendo una dura situación.

ALHAURINO CLUB GOLPEADO POR EL CORONAVIRUS

El C.D. Alhaurino es un clásico del fútbol malagueño y que cuenta con el honor de ser el equipo más antiguo de la provincia de Málaga. No están siendo días sencillos para el club alhaurino que se ha visto golpeado por el coronavirus. Su presidente, Juan Moreno ha padecido esta enfermedad y estuvo en estado muy grave. Afortunadamente ha evolucionado favorablemente y se convirtió en el primer paciente extubado en un hospital malagueño.

Estamos muy emocionados viendo el gran trabajo que está realizando el personal sanitario en la lucha ante esta pandemia.



Nuestro compañero Juan Moreno ha conseguido superar la fase crítica de la enfermedad.



¡Mucho ánimo y fuerza a los pacientes que aún estais en la UCI!���� https://t.co/gjHUudHm7W — Club Deportivo Alhaurino ���� (@CD_Alhaurino) April 3, 2020

También José Luque, conocido como Canito, directivo de la entidad azulona y colaborador de varios medios de comunicación, ha padecido esta enfermedad y evoluciona favorablemente.

Tras un mes de lucha nuestro directivo y compañero José Luque "Canito" abandona por fin la UCI del Hospital Clinico de Málaga y sube a planta para finalizar su recoperación.



¡Mucho ánimo a todos los que aún luchan ante esta terrible pandemia, la esperanza jamás se debe perder! pic.twitter.com/ruwnhymicM — Club Deportivo Alhaurino ���� (@CD_Alhaurino) April 13, 2020

Esperemos que pronto vuelvan a la normalidad y sólo hablemos del Alhaurino por motivos futbolísticos.

