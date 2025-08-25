COPE
Podcasts
Málaga - Antequera - Benalmádena
Málaga - Antequera - Benalmádena

Dos detenidos por la muerte de un joven de 21 años apuñalado en Málaga

Sobre las 7.40 horas del domingo, vecinos alertaron al 112 de una pelea en Alameda de Capuchinos

Policía Nacional
00:00
Descargar

Dos detenidos por la muerte de un joven de 21 años apuñalado en Málaga

Redacción COPE Málaga

Málaga - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Dos hombres de 23 años han sido detenidos este domingo en Málaga por su presunta relación con el apuñalamiento de un joven de 21 años que ha fallecido, han informado a EFE fuentes policiales.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, han añadido las citadas fuentes.

VECINOS ALERTARON DE UNA PELEA

Por su parte, fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía han precisado a EFE que el suceso ha ocurrido alrededor de las 7:40 horas, cuando vecinos han alertado de una pelea en la Alameda de Capuchinos de la capital malagueña, a la altura de una oficina de Correos ubicada en el número 33 de dicha vía.

El centro coordinador de emergencias ha movilizado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a los servicios sanitarios.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MÁLAGA

COPE MÁLAGA

En Directo COPE MÁS MÁLAGA

COPE MÁS MÁLAGA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00H | 25 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking