Dos detenidos por la muerte de un joven de 21 años apuñalado en Málaga
Sobre las 7.40 horas del domingo, vecinos alertaron al 112 de una pelea en Alameda de Capuchinos
Málaga
1 min lectura
Dos hombres de 23 años han sido detenidos este domingo en Málaga por su presunta relación con el apuñalamiento de un joven de 21 años que ha fallecido, han informado a EFE fuentes policiales.
El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, han añadido las citadas fuentes.
VECINOS ALERTARON DE UNA PELEA
Por su parte, fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía han precisado a EFE que el suceso ha ocurrido alrededor de las 7:40 horas, cuando vecinos han alertado de una pelea en la Alameda de Capuchinos de la capital malagueña, a la altura de una oficina de Correos ubicada en el número 33 de dicha vía.
El centro coordinador de emergencias ha movilizado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a los servicios sanitarios.
