Diana Navarro barre para casa con la elección de su canción favorita

La canción favorita de Diana Navarro se titula "Se dice", un antiguo cuplé que Concha Piquer cantó en 1928. 'Habla de mujeres que van por la calle de la mano con total libertad y me ha parecido maravillosa'

La cantante malagueña la ha versionado en su disco titulado "De la Piquer a la Navarro" que ha publicado hace poco.

LETRA

Se dice si va sola ¡qué desgraciada es!,

Se dice qué, coqueta si con un hombre va.

Si ven a dos mujeres también se de dice que

El mundo está al revés, la cosa es murmurar.

Eres muy buena si con arte sabes fingir

Y eres muy mala si no sabes disimular

Y con la verdad pretendes vivir.



Amar, yo quiero amar con libertad

Porque nací mujer

Para querer

Y hacer mi santa voluntad.

Amar, sin escuchar el que dirán

Pues todo es

Hablar, hablar por no callar.



Amar, sin escuchar el que dirán

Pues todo es

Hablar, hablar por no callar.



Que digan lo que quieran, ¡a mí qué más me da!

Pues hace un rato largo que yo me convencí

Que el mundo entero es un patio de vecindad

Y hay que tomarlo así,

Da esa casualidad.

Hay que tomar el mundo a broma

¡Viva el amor!

Por un capricho das la vida si es menester.

La vida es así. ¡Qué le vas a hacer!



Amar, yo quiero amar con libertad

Porque nací mujer

Para querer

Y hacer mi santa voluntad.

Amar, sin escuchar el que dirán

Pues todo es

Hablar, hablar por no callar.



Amar, sin escuchar el que dirán

Pues todo es

Hablar, hablar por no callar.



Amar, sin escuchar el que dirán

Pues todo es

Hablar, hablar por no callar.