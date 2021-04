DGT: cómo consultar los puntos que tienes del carnet de conducir y cómo recuperar los que perdiste

Lo importante y vital es que tengas tu carnet intacto. Eso da cuenta que eres buen conductor y no has tenido ninguna infracción. Pero en muchos casos hay multas y sanciones que acarrean pérdida de puntos. Aquí te damos las claves para su consulta o en su defecto, si es grave, cómo poder recuperar tu carnet de conducir.

Este año se cumplen ya 15 años desde que la Dirección General de Tráfico implantara el carnet por puntos. Diversas infracciones de tráfico, además de la correspondiente multa, implican también la pérdida de puntos de nuestro carnet.

El saldo inicial de ocho puntos se puede ver incrementado en cuatro si en los dos primeros años no se cometen faltas graves que conlleven la sustracción de estos. Otros tres se pueden sumar con tres años más esquivando las multas que acarrean perdida de puntos, y un último para el total de 15 pasados otros tres años.

¿CÓMO RECUPERAR LOS PUNTOS?

Si no has perdido todos los puntos, puedes optar por una de las siguientes opciones para recuperar puntos:

- No cometer más infracciones: Si en dos años no pierdes más puntos, volverás a tener los 12 iniciales (siempre se recuperan 12 aunque partieras de 8 por ser novel o haber tenido que recuperar tu permiso).

- Realizar un curso de recuperación parcial de puntos en materia de sensibilización: Si superas el curso de sensibilización y reeducación vial, de doce horas lectivas de duración, obtendrás una recuperación parcial de un máximo de 6 puntos. Este curso lo podrás realizar una vez cada dos años o cada año en el caso de los conductores profesionales.

- Si has agotado tu crédito inicial de puntos, tras recibir la notificación de pérdida de vigencia de tu permiso, deberás obtener un nuevo permiso si quieres volver a conducir.

¿CÓMO RECUPERO EL PERMISO DE CONDUCIR?

Puedes haber perdido tu derecho a conducir, o lo que es lo mismo, la vigencia de tu permiso de conducir por dos motivos:

- Haber perdido la totalidad de los puntos de tu permiso tras cometer varias infracciones de tráfico graves o muy graves.

- Por una condena judicial de privación del derecho a conducir por un periodo superior a 2 años.

- Si la condena fuera igual o inferior a dos años, no se produce una pérdida del permiso, sino una suspensión temporal. En este último caso, para volver a conducir, únicamente deberás acreditar haber superado con aprovechamiento el curso de sensibilización y reeducación vial (curso de recuperación del permiso o licencia de conducción) de veinticuatro horas lectivas de duración y haber cumplido el periodo de la condena.

- En el caso de pérdida de vigencia (ya sea judicial de privación del derecho a conducir por un periodo superior a 2 años o administrativa), si quieres volver a conducir, deberás obtener un nuevo permiso. Para ello deberás seguir lo siguientes pasos:

- Realizar un curso de recuperación del permiso o licencia de conducción en materia de sensibilización y reeducación vial, con coste a cargo del interesado, que tendrá veinticuatro horas lectivas de duración y que podrá realizar durante la duración de la pérdida de vigencia.

Superar una prueba teórica sobre el curso realizado. Una vez transcurrido el plazo de duración de la pérdida de vigencia, 6 meses para los conductores en general y 3 meses para los conductores profesionales, deberás superar una prueba teórica sobre la materia del curso realizado. Para la realización de esta prueba deberás solicitar cita para examen en tu Jefatura u Oficina de Tráfico.

PÉRDIDA TOTAL

Hay que recordar siempre que si se pierden todos los puntos, el conductor pierde su carnet de conducir. Para recuperarlo tiene que esperar seis meses (tres meses en el caso de conductores profesionales) desde que haya recibido la notificación de la Jefatura Provincial de Tráfico para realizar el curso de sensibilización y reeducación vial, y superar una prueba teórica en la Jefatura de Tráfico que corresponda. Si lo aprueba con éxito recuperará ocho puntos.