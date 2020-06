Denuncian a once jóvenes por hacer botellón, sin mascarillas e incumpliendo la distancia de seguridad

La Policía Local de Málagaha denunciado en las últimas 24 horas a 71 personas por el incumplimiento de las medidas preventivas derivadas de la pandemia del COVID-19, entre ellos once jóvenes que fueron sancionados tanto por no llevar mascarilla como por no guardar la distancia de seguridad mientras hacían botellón.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 22.30 horas en calle Jacques Capeluto, sumándosele asimismo la correspondiente denuncia por incumplimiento de la ordenanza de Convivencia, han precisado desde el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Además, agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga denunciaron este martes a otras ocho personas sobre la medianoche en calle Pinosol, al sorprenderlas reunidas e incumpliendo el decreto gubernamental en relación con el estado de alarma al no llevar mascarillas ni guardar la distancia de seguridad. Además, a uno de ellos, le intervinieron un trozo de hachís.

Por último, otras dos personas fueron denunciadas sobre las 14.30 horas de la tarde por beber cerveza sin guardar la distancia de seguridad en calle Lope de Rueda.

MÁS DENUNCIAS

Por tanto, en las últimas 24 horas la Policía Local de Málaga ha denunciado a 71 personas, 11 por no mantener el distanciamiento social de al menos dos metros; 55 por no usar mascarillas y el resto, cinco, por incumplimientos de las medidas decretadas. En total desde el 14 de marzo los agentes de la capital han denunciado a 10.185 personas.

La Policía Local de Málaga realizó este martes, por otro lado, 339 intervenciones en establecimientos de hostelería con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad decretadas por el gobierno central, por lo que actualmente se contabilizan un total de 7.847 intervenciones. Fruto de estas actuaciones no se ha sancionado a ningún establecimiento por incumplimiento de medidas, lo que supone que se mantienen en 89 el total denuncias hasta la fecha.

En relación con las salidas con menores de 14 años durante el miércoles no denunciaron a ninguna persona, por lo que el número total de sanciones se mantiene en 61. Tampoco se ha producido ninguna detención por incumplimiento de las medidas decretas por el estado de alarma, por tanto el número de arresto continúa siendo 15.

VEHÍCULOS

Por su parte, se mantienen en 1.889 los vehículos que han sido interceptados por policías locales tras comprobar que estaban circulando de forma indebida, ya que dicha conducción no estaba motivada por ninguna de las excepciones que así lo facultan, ya que durante las últimas 24 horas no se ha interceptado a ningún vehículo.

Fruto de las actuaciones policiales, hasta las siete del 10 de junio han sido identificadas un total de 72.690 personas, sumando las 560 identificaciones que se practicaron el martes.