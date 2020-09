Dani Rovira manda su apoyo a Carla Suárez: "Te espero al otro lado de la montaña..."

Hace unas semanas Dani Roviralanzaba el siguiente mensaje en redes sociales:“Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡ESTOY CURADO! Todo acaba y todo empieza hoy. 6 meses de subida a una de las montañas más duras a las que me he enfrentado, pero al fin llegué a la cima y, creedme, las vistas desde aquí son preciosas y reveladoras”. Con ese mensaje publicado en Instagram, el humorista y actor malagueño anunciaba que había superado unLinfoma de Hodking que había sido diagnosticado durante el confinamiento.

Pues ahora es el propio Dani Rovira el que se ha sumado a los miles de apoyos que está recibiendo la tenista canaria Carla Suárez, que anunció hace unos días a través de sus redes sociales que padecía el mismo tipo de cáncer que el malagueño, un Linfoma de Hodking. “Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante las adversidades”, publicó la tenista.

Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad. ��������



Patience and self-belief guided me through my career. Not the easiest rival to deal with. I’ll need my truly best. pic.twitter.com/lF9oVChWRh