Cuatro municipios malagueños multarán a aquellos que usen agua potable para piscinas, baldeo o lavar coches

En los municipios de Fuente de Piedra, Alameda, Humilladero y Mollina, atraviesan la peor sequía de los últimos 80 años. Sus alcaldes aseguran que la situación es muy grave, motivo por el que se han unido para anunciar medidas restrictivas conjuntas para minimizar el consumo de agua.

Prohíben el uso de la red de abastecimiento para regar huertos, llenar piscinas, baldeo y lavado de coches. Los vecinos que realicen este tipo de consumo podrán ser sancionados con multas que irán desde los 300 a los 3.000 euros dependiendo de la gravedad de la infracción.

PENALIZACIONES

En Fuente de Piedra dan un paso más y penalizarán por tramos de consumo como señala su alcalde, Siro Pachón: “no es una subida es una penalización a aquellos que superen en mas de 75 metros cúbicos”, apuntó.

Un paso que no descartan seguir los demás municipios en las próximas semanas. Según el alcalde de Alameda, José García, por ahora pretenden concienciar a sus vecinos: “Hago un llamamiento a los vecinos para que sepan que no caben más prorrogas, que todos sepan hacer un uso responsable del agua”, subrayó.

Si la situación empeora, en verano no descartan tomar medidas más contundentes como cortes de agua en determinados horarios. Eugenio Sevillano es alcalde de Mollina, quien señalaba que, “es una situación grave, no nos gusta tener estas prohibiciones del agua pública. Este es el primer paso y no sabemos de aquí al verano que pasará y que restricciones más severas tendremos que tomar”, decía Sevillano

La solución pasa por la lluvia, pero también por el desarrollo de actuaciones como el trasvase desde el pantano de Iznájar, algo que llevan años reivindicado. Miguel Asensio es alcalde de Humilladero, quien también decía que, “¿nos van a dotar las administraciones públicas que correspondan de los medios adecuados para abastecer de agua a nuestros pueblos?, esa es la pregunta que yo me hago", subrayaba.

MENOS AGUA Y MÁS COSUMO

Que la sequía iba a llegar era algo previsible en una zona como Málaga se producen ciclos de sequía cada siete, ocho o diez años. Pero no hablamos de un problema solo de falta de lluvias, también tiene que ver con el déficit hídrico, es decir, que en la provincia se consume más agua de la que se dispone. Lo explica el catedrático de Geografía Física de la Universidad de Málaga, José Damián Ruiz Sinoga en COPE Málaga, “aquí llevamos un año y dos meses en donde no recibimos la cantidad de agua que deberíamos recibir, consumimos en una situación muy restrictiva”, apuntaba.

MEDIDAS

Por eso, las administraciones ya toman medidas. Unas son urgentes, para hacer frente a la sequía que ya tenemos encima (como las sanciones por el consumo excesivo de agua, incluso posibles cortes en el suministro). Otras son más a largo plazo, pero en todo caso serían útiles para sequías futuras.