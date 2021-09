Cuatro consejos básicos para recuperar cuerpo y mente tras las vacaciones

Como se suele decir, todo lo bueno acaba siempre. Y es que para la mayoría de trabajadores ha llegado la hora de dejar el bañador y la toalla a un lado para volver a la rutina. El fin del verano suele coincidir con el fin del periodo vacacional de la mayoría de ciudadanos y es un momento difícil para todos, tanto en lo físico como en lo mental. Toca cambiar el chip y volver a la rutina, algo que con ciertas pautas puede conseguirse de manera que no nos afecte mucho y sea lo más suave posible.

Y es que durante las vacaciones solemos acostarnos y despertarnos más tarde, pasar días de relax en la playa, en la montaña, caminando por ciudades o simplemente descansando en el sofá. También dejamos a un lado algunos hábitos de salud y solemos entregarnos más a los excesos, perdiendo incluso la noción del tiempo. Volver a la rutina, por lo tanto, no es nada sencillo, así que lo adecuado es marcarse una serie de metas para, poco a poco, retomar los hábitos saludables.

CONSEJOS PARA VOLVER A LA RUTINA TRAS EL VERANO

Es el momento de ponerse manos a la obra y por eso desde Fit Jeff, la red de franquicias de gimnasios, comparten cuatro claves para comenzar a sentirse mucho mejor. Diego Moya, Head de Fit Jeff, asegura que “en cuanto haces la primera clase o entrenamiento ya te engancha”. Hacer deporte, cuidar la alimentación y descansar adecuadamente son gestos claves para estar mejor y hacer frente a la rutina.

1. RETOMA LA ACTIVIDAD FÍSICA POCO A POCO

Durante el verano solemos dejar abandonados algunos de los buenos hábitos como la práctica del deporte de manera habitual. Retomar la actividad física no solo ayuda a deshacerse de los excesos estivales, sino que también le permite a uno sentirse más feliz y descansar mejor, enfrentándose a la nueva rutina con mucha más energía. Eso sí, debemos ir poco a poco, aumentando la intensidad a medida que pasan los días y haciéndolo divertido. Nuestro cuerpo irá acostumbrándose a la actividad física paulatinamente y nuestra mente juega un papel importante en este consejo también. Lo recomendable es realizar alguna actividad principal según quieras relajarte, mejorar tu flexibilidad o ponerte en forma, y combinarla con otra que ofrezca otros beneficios.

2. FÍJATE OBJETIVOS REALES

Tan importante es recuperar hábitos saludables como hacerlo con cabeza y midiendo los tiempos, es decir, no podemos marcarnos objetivos imposibles y querer recuperar todo lo perdido en unos pocos días. Si no nos marcamos un calendario en el que poco a poco vayamos recuperando la normalidad nos podemos llegar a frustrar. Desde Fit Jeff apuntan que se necesitan entre tres y cinco semanas para crear un hábito. “Si no hay suficiente fuerza de voluntad, puede ser muy positivo buscar un entrenador o centro donde haya un profesional que aporte esa motivación que falta, es clave ir poco a poco, disfrutar del camino, ser constante y tratar de no rendirse en la primera semana”, aconsejan desde Fit Jeff.

3. APUESTA POR UNA ALIMENTACIÓN VARIADA Y EQUILIBRADA

La alimentación es otro gran cambio que solemos realizar durante las vacaciones. Generalmente nos solemos reunir en más ocasiones con amigos o familiares con comida y alcohol de por medio. Y no solo en ese tipo de situaciones, si no que se suele dejar de lado los hábitos alimenticios para darse más de un capricho y saltarse las reglas Por eso debemos recuperar unos horarios más o menos fijos y comer alimentos nutritivos. Es fundamental comer al menos tres piezas de fruta y dos de verdura al día. Las cremas de verduras también son una buena opción, sobre todo durante la cena, ya que resultan ligeras y te permitirán descansar bien.

4. CUIDA TU MENTE Y TU DESCANSO

Si importante es la salud física, más lo es la salud mental, el bienestar emocional. Y es que si mentalmente no estamos bien será muy complicado retomar los hábitos que anteriormente se han propuesto. Debemos tener una buena salud mental para pensar positivamente y afrontar el día a día de la mejor manera posible. Y qué decir del descanso, un hábito fundamental que tampoco solemos controlar mucho en las vacaciones, ya que solemos acostarnos y despertarnos más tarde. Lo ideal es meterse en la cama cada vez más temprano y adelantando la hora del despertador de forma progresiva, sin cambios bruscos.