Cuando el coronavirus te deja en el paro: “Todos mis sueños se han venido abajo”

Irene tiene 36 años, es de Marbella y es una de las 30.200 personas que han perdido su trabajo en marzo por la crisis del coronavirus; “yo trabajaba en un centro educativo, en el que impartía un programa y debido a esta situación me he quedado sin el empleo”, apunta.

Dadas las circunstancias, cree que es toda una suerte poder acogerte a un expediente de regulación de empleo temporal, no es su caso, “es un contrato de trabajo temporal al durar lo que dura el curso escolar, no me pueden hacer un ERTE”, señala.

Irene no sabe si volverá este curso al centro escolar en el que trabajaba hace solo unos días, donde perdió el empleo de la noche a la mañana. Así que ya empieza a pensar que tendrá que empezar de cero, "estoy en la treintena tengo una formación universitaria y quizás piensas que es más fácil acceder, pero creo que estamos todos en una situación muy complicada”, dice.

Y todos sus planes de futuro, de repente, se paran en seco, "esos sueños que tenía con mi pareja pues se ha venido abajo como un castillo de naipes”, apunta. Como Irene, 30.200 personas a las que la crisis del coronavirus ha dejado en el paro en la provincia.

Datos alarmantes de marzo

Y todo porque este jueves ya se han dado a conocer los datos del paro. Y hoy hemos conocido uno de esos datos importantes para saber cuál es el alcance real de las consecuencias económicas que ya está dejando esta crisis del coronavirus: en marzo, Málaga ha sido la segunda provincia española (después de Sevilla) en la que más ha crecido el número de nuevos parados, 30.200 desempleados más en solo un mes (lo que eleva el total de desempleados a casi 184.000).

834.000 empleos perdidos en marzo,hasta el último día del mes!!

Una barbaridad esta caída de empleo en un solo mes!!!

En este caída de empleo NO se contabilizan los casi 3 millones de trabajadores que se han acogido a ERTE que ni están en la lista de paro ni en bajada de SS — Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) April 2, 2020

Eso se ha dejado notar en todos los sectores, pero la sangría es especialmente grave en Servicios: 22.000 nuevos parados en un mes. La Construcción ha sumado casi 6.000 desempleados más en marzo, la Industria 1.100 y la Agricultura casi 600.

El análisis de las cifras lo realiza el economista, consejero de la empresa Luris Cátedra, Julio Andrade, “el perfil de nuestra provincia en el sector servicios indicados al turismo y lo ha reflejado en este incremento tan desmesurado de éstas últimas cifras del desempleo”, señala.

Por otro lado está la Seguridad Social, que en marzo ha perdido 12.400 cotizantes en Málaga. Eso quiere decir que el número de personas que cotizan a la Seguridad Social en Málaga se rebaja a los 606.000, aunque lo peor vendrá en abril, “muchos de los ertes que se han presentado y que no están anotados se irán sumando al mes de abril. Las administraciones no están ayudando, o más bien poco y en muchos aspectos vamos a ciegas. Hay unas lagunas muy grandes sobre determinados sectores. Muchas no entrarán a formar parte en el ERE del estado de alarma y quizá tengan que tomar otras medidas”, señala Andrade en una entrevista en COPE Málaga.

