¿Cuál es la canción favorita de Elisa Pérez de Siles?

Dime cuánto va a dolerme la verdad

Tampoco sé muy bien si la quiero oír

Sé que en eso hemos basado la amistad

Un día te protejo a ti, y tú, otro a mí

Siempre logras que vuelva otra vez la fiesta

Y que el mundo frene su velocidad

Con una copa de más como respuesta

A cada mal de amores, a cada pena

Pa que ya no llore'

Puedo ver la vida en color

Todo el barrio nos mira

Bebernos las horas como si fuera licor

Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos

Que nadie llame que no respondemos

Puedo ver la vida en color

Todo el barrio nos mira

Bebernos las horas como si fuera licor

Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos

Que nadie llame que no respondemos

Destinados como el mar y la arena

Algo me falta si tú no estás aquí

Eres como la sangre que hay en mis venas

Indispensable pa vivir

Si supieras que esa respuesta (ah)

Es todo lo que quieres oír (quieres oír)

Yo ya te dejé la puerta abierta

Contigo me atrevo a sentir

No me alcanza el tiempo (no me alcanza el tiempo)

Cuando estoy contigo (cuando estoy contigo)

Faltan tantos momentos (faltan tantos momentos)

Sobran los motivos

Pa que ya no llore'

Puedo ver la vida en color

Todo el barrio nos mira

Bebernos las horas como si fuera licor

Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos

Que nadie llame que no respondemos

Puedo ver la vida en color

Todo el barrio nos mira

Bebernos las horas como si fuera licor

Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos

Que nadie llame que no respondemos

Siempre logras que vuelva otra vez la fiesta (fiesta)

Y que el mundo frene su velocidad (velocidad)

Con una copa demás como respuesta

A cada mal de amores, a cada pena

Pa que ya no llore

Tú me curas esta soledad, soledad (soledad)

Soledad, sole, sole, soledad (soledad)

Tú me curas esta soledad, soledad

Soledad, sole, sole, soledad

Tú me curas esta soledad, soledad (soledad)

Soledad, sole, sole, soledad (veo la vida en color)

Tú me curas esta soledad, soledad

Soledad, sole, sole, soledad (volvemos)

Tú me curas, tú me curas

Puedo ver la vida en color

Todo el barrio nos mira

Bebernos las horas como si fuera licor

Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos

Que nadie llame que no respondemos

Puedo ver la vida en color

Todo el barrio nos mira

Bebernos las horas como si fuera licor

Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos

Que nadie llame que no respondemos

No me alcanza el tiempo

Cuando estoy contigo