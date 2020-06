Conoce la táctica para evitar el sablazo de Hacienda el año que viene si estás en un ERTE

Este martes, 30 de junio, es el último día para hacer la declaración de la renta, a medianoche finaliza una campaña que ha estado absolutamente condicionada por la crisis sanitaria, de hecho, las citas presenciales comenzaron hace solo tres semanas. Por eso, este año ha tenido un especial protagonismo el servicio telefónico, el plan 'Le llamamos+' para hacer la declaración de la Renta por teléfono.

En Málaga se han llegado a elaborar 6.000 declaraciones a la semana por esta vía, aunque según uno de los responsables del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha en Málaga, Manuel García, el contribuyente sigue prefiriendo la atención presencial, “a partir del anuncio de la Agencia Tributaria, ya con campaña presencial, este servicio ha decaído, se produjo un efecto llamada y apenas ha tenido ahora ya aplicación”, señala.

DOS PAGADORES

Eso para la declaración de este año, pero para la del año que viene, deben estar especialmente atentos los más de 120.000 trabajadores afectados en Málaga por un ERTE. ¿Por qué? Pues por dos cuestiones básicas. Si es tu caso, puede ocurrir que habitualmente no estés obligado a hacer la declaración porque ingresas menos de 22.000 euros al año. Pero si estás en un ERTE, al tener dos pagadores ese límite se rebaja, la declaración es obligatoria para todo el que cobre más de 14.000 euros.

Alfonso Urbano es experto en materia fiscal y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Málaga que apuntaba a este medio que, “habrá obligaciones de pagar, pero esas personas que tengan esta situación, que tenga dos pagadores, el SEPE por ejemplo y su empresa, el nivel de ingresos lo limitaran a partir de 14.000 euros y de más si lo harán. Las retenciones no están ajustadas, por lo que si habrá sospechas”, apunta.

RETENCIONES EL AÑO PRÓXIMO

A los afectados por un ERTE no se le practican retenciones este año, pero sí el año que viene, el acumulado. Por eso, el consejo del experto es pedir a la empresa que este año sí practique retenciones en la nómina mes a mes (aunque no sea obligatorio) para no pagarlo el año que viene de una sola vez al hacer la declaración.

Urbano comentaba en relación a este asunto que, “que se vaya pagando poco a poco mensual y evitar el pago total ya que es gravoso. Que se pueda hacer así, preverlo, es la mejor recomendación, prevención, si Hacienda tuviera un tratamiento especial para este caso, al final los impuestos si se paga menos, se le devolverá lo que ha retenido de más, no se pierde nada hacer previsible la retención desde ahora”, concluye.