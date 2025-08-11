COPE
Condenado a siete años por violar a su hijastra mientras su madre estaba en la cárcel

Según la Audiencia de Málaga, el procesado aprovechó el internamiento de la madre para violar a la joven "siendo plenamente consciente de la edad de la menor y de la ascendencia que ostentaba sobre la misma al ejercer sobre ella funciones de padrastro"

Ciudad de la Justicia de Málaga
 La Audiencia de Málaga ha condenado a un hombre a siete años de prisión por violar a su hijastra de 14 años mientras su madre estaba interna en un centro penitenciario.

El acusado y la madre de la víctima tenían una relación sentimental desde 2013 y convivían en el domicilio de ella hasta que, en septiembre de 2020, la mujer tuvo que ingresar en prisión, por lo que sus dos hijos menores se quedaron a cargo de la abuela, que vivía en el mismo edificio.

El procesado, de 27 años, aprovechó esta circunstancia para violar a su hijastra "siendo plenamente consciente de la edad de la menor y de la ascendencia que ostentaba sobre la misma al ejercer sobre ella funciones de padrastro", según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE.

DELITO DE AGRESIÓN SEXUAL

El procesado ha sido condenado por un delito de agresión sexual a menor de 16 años y además de la pena de prisión, se le prohíbe aproximarse a la víctima, a su domicilio y lugar de trabajo a una distancia no inferior a 500 metros.

Tampoco puede comunicarse con ella por cualquier medio (telefónico, postal, correo electrónico, entre otros), durante diez años y tendrá que indemnizar a la víctima con 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Tras la pena privativa de libertad, los magistrados le imponen siete años de libertad vigilada.

