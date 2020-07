Cómo elaborar unas 'regañás' en casa de manera natural y como un profesional

Andrés Bonilla es el propietario de El Amasadero, una empresa malagueña especializada en todo lo que rodea al mundo del pan y esta semana nos ha enseñado a hacer la famosa 'regaña'.

'Hacer una regaña en casa es más sencillo que el pan normal' asegura Bonilla; 'porque al contrario que el pan normal que necesitas que la miga salga esponjosa y apetitosa, la regañá es al final un pan seco, crujiente, tipo galleta, al que llaman pan de pobre'.

UTENSILIOS

Necesitamos un bol, una balanza, un rodillo de cocina, papel de hornear, una cucharilla de café, un cortador de pizza, una rejilla para enfriar y un tenedor.

INGREDIENTES

'Los vamos a dividir en dos' dice Andrés Bonilla. 'Porque vamos a hacer un prefermento una horas antes y el resto de la masa al día siguiente'.

Para la primera parte se necesitan 50 gramos de harina panadera, 25 gramos de agua, y una punta de cucharadita de harina seca de panadero. Y el resto de la masa para la segunda parte, lleva 225 gramos de harina panadera, 25 gramos de harina recia, 105 gramos de agua, 25 gramos de aceite de oliva, 15 gramos de semillas de sésamo, 6 gramos de sal y otra punta de cucharilla de levadura seca.

ELABORACIÓN

El prefermento se hace la noche antes y lo tenedremos 12 horas en el frigorífico. 'Mezclamos 50 gramos de harina, 25 de agua, y la punta de cuchrita de levadura seca. Si no tenemos ganas de hacerlo el día antes, podemos hacerlo el mismo día y dejarlo fermenter 4 o 5 horas. Una vez zque lo sacamos del frigorífico, lo mezclamos con el resto de ingredientes. Esta masa es muy fácil de trabajar y no necesitamoe que fermente ni gane volumen, la dejamos reposar 20 o 25 minutos, luego estiramos la masa con el rodillo con un poco de harina para que no se nos pegue, dejamos la masa con un par de ilímetros de grosor, con un tenedor le hacemos agujeritos para que no se nos combe al hornearlo, cortamos la masa en cuadraditos con el cortador de pizza con un tamaño a gusto del consumidor, los cuadraditos lo ponemos en la bandeja con el papel de horno y lo horneamos durante unos 20 minutos con calor arriba y abajo sin ventilador, después de precalentar el horno durante unos minutos. Cuando las saquemos la dejamos enfriar y para conservarlas, las podemos tener en un recipiente de cristal cerrado'

Aquí tienes una receta sencilla para hacer 'regañás' en casa.