Clonan tu voz con Inteligencia Artificial para estafarte: así funcionan los nuevos timos

Las ciberestafas se han vuelto más sofisticadas y peligrosas con la llegada de la Inteligencia Artificial. Aunque los timos clásicos, como el del paquete que nunca llega, siguen vigentes, los expertos advierten de una nueva era de engaños mucho más personalizados y difíciles de detectar. Para analizar esta situación, los especialistas en ciberseguridad Juan García Galera y Nacho Nava Martín han detallado las amenazas actuales y cómo protegerse de ellas.

La voz, el nuevo objetivo de los timadores

La técnica más alarmante es la clonación de voz mediante IA. Según explica Nava, los ciberdelincuentes utilizan vídeos y audios que las propias víctimas suben a internet para entrenar a una IA. "A día de hoy es superfácil coger un vídeo de cualquier persona, pasarlo por una inteligencia artificial, y luego tú realizas una llamada de teléfono y la otra persona va a estar escuchando la voz de su hijo", señala el experto. Esta tecnología ya se ha utilizado en Estados Unidos para simular secuestros o accidentes de familiares y estafar miles de dólares a las víctimas.

Ya no somos capaces de discernir entre qué es real y qué no" Juan García Galera Experto en tecnología y ciberseguridad

El fraude al CEO, donde un atacante se hace pasar por un alto directivo para ordenar una transferencia urgente, también se ha visto potenciado con esta tecnología. El problema, según Galera, es que "ya no somos capaces de discernir entre qué es real y qué no". Esta suplantación ha llegado a afectar incluso a profesionales de la locución, cuya voz ha sido clonada y vendida para anuncios sin su consentimiento.

Ciberestafas

Viejos timos que nunca mueren

Pese a la innovación, los métodos tradicionales como el fraude por SMS siguen siendo un vector de entrada brutal. Los expertos recuerdan que es técnicamente sencillo suplantar la identidad del remitente en un SMS, haciendo que parezca que proviene de un banco, una empresa de paquetería o la Agencia Tributaria. Estas estafas, que a menudo coinciden con periodos como la campaña de la Renta, suelen apelar a la urgencia para que la víctima actúe sin pensar.

Para evitar caer, Nacho Nava recomienda aplicar la regla de las tres señales. Primero, revisar el remitente. Segundo, analizar con lupa la URL a la que dirige el enlace. Y tercero, preguntarse si realmente se está esperando esa comunicación. Según el experto, si dos de estas señales fallan, es casi seguro que se trata de una estafa.

El 80 % de la ciberseguridad está en manos del usuario final" Nacho Nava Experto en ciberdelincuencia

Ciberestafas

Cómo blindarse ante los fraudes

La responsabilidad del usuario es clave, ya que según Nava, "el 80 % de la ciberseguridad está en manos del usuario final". La primera barrera de protección es activar el doble factor de autenticación (2FA), una medida que el experto describe como "poner un cerrojo por dentro" de nuestra cuenta. Este sistema solicita un código adicional, que suele llegar al móvil, después de introducir la contraseña, impidiendo el acceso a los intrusos.

Otra herramienta fundamental es el uso de un gestor de contraseñas. Esta aplicación permite guardar todas las claves en un baúl digital protegido por una contraseña maestra. De esta forma, se pueden usar credenciales únicas y complejas para cada servicio sin tener que recordarlas, evitando que el robo de una contraseña comprometa el resto de nuestras cuentas.

Finalmente, los expertos insisten en la importancia de ser conscientes de la información que se comparte en redes sociales. Publicar fotos o vídeos en tiempo real no solo revela nuestra ubicación, sino que proporciona el material perfecto para que los ciberdelincuentes entrenen sus inteligencias artificiales y creen engaños cada vez más personalizados y creíbles. La prudencia y la desconfianza son, hoy más que nunca, las mejores defensas.