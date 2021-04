Cinco curiosidades que desconoces de tu perro y que pueden cambiar tu forma pensar

Aunque los perros no hablan, aunque a algunos solo les hace falta eso, es fundamental entender el comportamiento gestual y corporal, así como sus actitudes, para conocer perfectamente al perro y entenderlo en todo momento. Pero para también conocer mejor a nuestro perro debemos saber cómo piensan o qué diferencian en algo que puede ser natural o cotidiano en el humano. En COPE Málaga han consultado al adiestrador Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino LOPECAN, que explica cinco curiosidades sobre los perros que quizás no sabías. Desde si diferencian lo bonito y lo feo, si distinguen sabores, si serían capaces de reconocer a sus padres o hermanos e incluso la explicación a las vueltas que dan justo antes de acostarse.

¿DIFERENCIAN LO BONITO DE LO FEO?

Esta cuestión es compleja porque a veces lo que hacen los perros es incomprensible para el ser humano. Por ejemplo, cuando le compramos una cama nueva pero él sigue prefiriendo la que está rota. Esto depende, como dice Adrián Navarro, de lo acostumbrado que esté a ciertas cosas. “Para uno lo bonito es una alfombra de decoración estilística y para el perro es mejor el cojín roto del sofá viejo, que es más cómodo y blandito. Distingue lo cómodo de lo incómodo”, explica.

Otro aspecto es saber si el perro, como parece ser, es más feliz pasando el día en la playa o el campo antes que metido en una casa llena de trastos. “Lo más normal es que los perros prefieran estar pasando un día maravilloso en el campo, pero si en la casa rodeado de trastos se le dedica tiempo enseñándole habilidades caninas, juegos de olfato o sencillamente juegan con él pues a lo mejor tampoco es tan malo estar en la casa”, apunta.

¿DISTINGUEN LOS SABORES?

Uno de los aspectos que hay que tener muy en cuenta cuando se tiene un perro es el cuidado y la atención que hay que prestarle para que no se coma cualquier cosa de la calle. Si es comida, todo lo que ven parece que lo quieren digerir, por eso vamos a saber si distinguen sabores o simplemente se meten a la boca todo aunque después les siente mal. “Te diría que sí distinguen los sabores, pero no de la misma forma que nosotros, ya que los distinguen más a través del olfato. Es verdad que se come muchas cosas que les sientan mal, pero también hay muchas otras cosas que no. Mis perros no beben del cubo de la fregona que huele a lejía, no necesitan saborearlo para saber que no les va bien o que les sienta mal para no volver a hacerlo”, detalla el adiestrador.

¿SERÍAN CAPACES DE RECONOCER A SUS PADRES O HERMANOS?

La cuestión afectiva y la relación social entre perros es muy importante para el comportamiento y el equilibrio del perro. La mayoría no suelen vivir en familia porque suelen separarse de sus padres y hermanos cuando son cachorros. La pregunta es, ¿son capaces de reconocer a sus padres o hermanos si pasado el tiempo se encuentran en la calle? Adrián Navarro comenta que todo dependerá del vínculo que se haya establecido entre ellos. “No es lo mismo la camada de cachorros que la separan en edades tempranas, que lo más probable es que después ni reconozcan a la madre ni se reconozcan entre ellos; que una camada en la que han estado con la madre más tiempo y además el criador o la persona que haya tenido los cachorros, pues hace reuniones para que la gente vaya quedando y los hermanos se vayan viendo”, cuenta.

En este último caso, si los perros se van viendo más a menudo es probable que establezcan un vínculo especial y si pasa un tiempo sean capaces de reconocerse, pero “más por el vínculo establecido entre ellos que por el hecho de saber que es su madre o su hermano”.

¿POR QUÉ SE TIRAN A SALUDAR A GENTE QUE NO CONOCEN Y PASAN COMPLETAMENTE DE OTRA GENTE?

En muchas ocasiones los perros más sociables se acercan a cualquier persona que ven por la calle para que les acaricien, e incluso con ciertas personas se pone más contento y quiere lanzarse a saludarle como si le conociese de algo. También existe lo contrario, perros que se asustan y pueden llegar a morder si le intentamos tocar o que simplemente pasan de las personas y van a su bola. “Realmente a la hora de saludar o no a las personas se guían por lo que la persona le transmita. Por ejemplo, un perro que está acostumbrado a vivir con dos mujeres y que de repente se encuentre con un hombre grandote y borde lo más probable es que le produzca rechazo, así como a veces son reacios a la gente que lleva casco o gorra. Sin embargo, si en su primera etapa de la vida ha tenido relación con este tipo de personas lo más probable es que lo vea por la calle y a lo mejor también se pongan contentos de verlo de esa manera. Depende un poquito de las vivencias que hayan tenido, el que le guste un tipo de persona u otra”, apostilla el fundador de LOPECAN.

También puede ocurrir lo que añade Adrián en el ejemplo que pone con su perra Lola: “Tiene un vínculo con mi madre y muchas veces cuando va por la calle y ve a alguien que se parece por la zona en la que vivía mi madre, pues se piensa que es ella”, admite.

¿POR QUÉ DAN VUELTAS ANTES DE ACOSTARSE?

Esta es una pregunta que muchos nos hemos hecho cuando vemos a nuestro perro dar vueltas sobre sí mismo justo antes de acostarse. Básicamente lo hacen para marcar el sitio en el que van a dormir, por lo que cuenta Adrián Navarro, este es un comportamiento ancestral que viene del lobo. “El líder de la manada daba vueltas y marcaba que ahí iba a dormir, por lo que ningún otro debería intentar dormir ahí porque al final él decide. Entonces es un comportamiento que le viene del lobo. En nuestro caso, cuando dan vueltas no es por estar por encima de nosotros, sino que es un comportamiento que se les ha quedado y la verdad es que es muy curioso”, concluye.