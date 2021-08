Si hay una provincia a la que está golpeando duramente la quinta ola de la pandemia es Málaga. El número de contagios y de fallecidos diarios superan las cifras de las demás provincias andaluzas. Lejos de vivir el verano de la recuperación que se preveía hace apenas un par de meses, estamos viviendo momentos realmente complicados. El delegado de Salud de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos Bautista, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE MÁS Málaga para analizar la situación y aportar datos sobre la incidencia de la pandemia.

Bautista asegura que esas cifras tienen que ver directamente con la variante delta del coronavirus: “Infectarse con la variante delta no es más grave pero sí se contagia muy deprisa. Las condiciones que necesita ese virus para pasar de una persona a otra son más sencillas que las demás variantes. Eso es una realidad que está generando una importante cantidad de contagios”.

La variante delta del coronavirus es la principal culpable del aumento de contagios que afectan a Málaga. Pero a ese factor hay que sumar otras realidades que han provocado que la pandemia se desboque este verano “se ha acabado el curso académico y nuestros estudiantes estaban muy controlados en los centros. Esos jóvenes salen a la calle y el Gobierno de la nación nos dice que ya no hace falta mascarilla, eso es un disparate”, asegura el delegado, que además apunta a que están llegando turistas desde Reino Unido con la pauta de vacunación incompleta:“La inmensa mayoría vienen solo con una dosis que no les cubre la variante delta”.

PERFIL HOSPITALIZADOS

Según los datos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, el número de ingresados en los hospitales de la provincia actualmente es de 472, son 29 menos que el sábado, último día en que se informó de este dato. No obstante, en los hospitales malagueños han ingresado en las últimas horas 53 personas. En las Unidades de Cuidados Intensivos hay actualmente 91 pacientes con COVID-19, uno más. A diferencia de lo que ocurría en los primeros tiempos de la pandemia, hoy las unidades de cuidados intensivos están llenas de personas jóvenes como indica el delegado: “Esas personas que están en la UCI en situación crítica son jóvenes de entre 30 y 49 años que se han bajado de la carrera en marcha; se han quitado la mascarilla y han decidido volver a su vida normal”, asegura Bautista.

MENSAJE A NO VACUNADOS

Por otro lado, el Gobierno andaluz ha informado del proceso de vacunación contra el coronavirus este fin de semana, en concreto, este domingo se puso una vacuna y son ya 2.040.222 las dosis administradas en Málaga. Asimismo, 1.146.948 personas que han recibido al menos una dosis contra el coronavirus y 978.402 cuentan con la pauta completa en la provincia malagueña. Paradójicamente, este repunte de la pandemia se ha producido en un momento en el que la mayoría de la población se está vacunando. A quienes estén perdiendo la confianza en la vacuna, el delegado de Salud de la Junta les dice lo siguiente: “Los fallecidos son personas que no se han puesto la vacuna. El que se contagia y por desgracia tiene que ir al hospital y tiene sus dos dosis, no fallece. No hay fallecidos vacunados”, asegura el delegado.